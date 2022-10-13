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MLB／達比修挨3轟仍奪季後賽2連勝 教士退道奇系列賽回原點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
達比修有今日先發5局只失3分，在隊友火力掩護下奪勝。 美聯社
達比修有今日先發5局只失3分，在隊友火力掩護下奪勝。 美聯社

教士隊日籍投手達比修有今天登板，在國聯分區系列賽第2戰被轟出3支全壘打，不過先發5局只失3分，在隊友火力掩護下奪勝，教士終場以5：3擊敗道奇隊，5戰3勝制前兩戰追平戰局。

教士打線面對道奇左投克蕭（Clayton Kershaw），首局就靠馬恰多（Manny Machado）左外野陽春砲攻下全場第1分，也是他在今年季後賽首轟紀錄。

道奇老將弗里曼（Freddie Freeman）1局下砲轟達比修追平比數，2局下孟西（Max Muncy）追加陽春砲，反以2：1超前。

馬恰多今日5打數2安打包含1轟，有2分打點。 路透社
馬恰多今日5打數2安打包含1轟，有2分打點。 路透社

教士3局上攻勢再起，金河成內野安打、索托（Juan Soto）安打攻占一、二壘，馬恰多揮出二壘打送回金河成，接著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）內野滾地球追加1分，教士再度3：2超前。

達比修還是無法擋住道奇全壘打砲火，3局下再被透納（Trea Turner）轟出陽春砲，兩隊三度打成平手。

道奇6局上推出第2任投手葛拉泰羅（Brusdar Graterol），戰況再度生變，他被朱力（Brandon Drury）、普洛法（Jurickson Profar）揮出安打，讓教士攻下超前分，達比修也因這1分成為勝利投手。

這位36歲老將用99球完成5局任務，被揮出7支安打就有3轟，但也投出7次三振，失3分都是自責分，奪下季後賽2連勝，歷年季後賽9場先發投出4勝5敗。

教士8局上再靠柯朗沃斯陽春砲拉大成兩分領先，道奇第4任投手崔能（Blake Treinen）成為苦主，全隊無法挽回戰局，終場以兩分之差落敗。

克蕭生涯第31場季後賽先發任務，同樣投5局、只用80球就退場，被揮出6支安打包括1支全壘打，失3分無關勝敗，歷年季後賽仍是13勝12敗，葛拉泰羅承擔敗投。

兩隊明天休兵，分區系列賽第3戰後天從洛杉磯移師聖地牙哥，教士在接下來兩場比賽擁有主場優勢。

教士 道奇

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