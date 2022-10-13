聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／巨怪強森現身NFL當好攝之徒 公司標誌是那起「鳥事」
大聯盟名將「巨怪」強森（Randy Johnson） 在卸下球衣後改當攝影師，並創辦了一家攝影公司，公司標誌與生涯的「鳥事」有關，更在近日現身NFL美式足球的比賽，擔任場邊攝影的工作。
強森於2010年退役，在長達22年的球員生涯中，共獲得5次塞揚獎，生涯累積三振數更來到4605次高居史上第二，不過他除了很會投球外，最廣為人知的嗜好就是攝影，甚至開過個人攝影展，退役後更將這項技能發揚光大，成立了一家專業攝影公司，也在近期被捕捉到扛起「大砲」出現在NFL的場邊。有趣的是，他公司的標誌還是使用他曾在比賽中意外擊中的小鳥兒，將當時羽毛炸開的畫面畫作官方LOGO。
Yeah, his photography business logo is incredibly funny pic.twitter.com/b9G21G8bpa— 🎃Boo🎃-per Lund (@cooperlund) 2022年10月12日
成功找到事業第二春的強森，也在公司網站上透露，他是如何從塞揚王牌，改當一位「好攝之徒」，他說：「身為大聯盟球星我擁有許多紀錄，但大家卻不知道我對攝影的熱愛，球員是我曾經的職業，但我對攝影依舊充滿熱情，2010年退休後，我開始更鑽研攝影技巧，並將所有的熱情注意力集中在這個興趣上。」
20 years ago today. 💥⚾️— TodayInSports (@TodayInSportsCo) 2021年3月24日
Randy Johnson struck a bird with his pitch during a Spring Training game.
pic.twitter.com/CyimSKTnA9
MLB季後賽對戰表
udn寵物部落萬聖節活動熱映中！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言