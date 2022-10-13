MLB／巨怪強森現身NFL當好攝之徒 公司標誌是那起「鳥事」

大聯盟名將「巨怪」強森（Randy Johnson） 在卸下球衣後改當攝影師，並創辦了一家攝影公司，公司標誌與生涯的「鳥事」有關，更在近日現身NFL美式足球的比賽，擔任場邊攝影的工作。

強森於2010年退役，在長達22年的球員生涯中，共獲得5次塞揚獎，生涯累積三振數更來到4605次高居史上第二，不過他除了很會投球外，最廣為人知的嗜好就是攝影，甚至開過個人攝影展，退役後更將這項技能發揚光大，成立了一家專業攝影公司，也在近期被捕捉到扛起「大砲」出現在NFL的場邊。有趣的是，他公司的標誌還是使用他曾在比賽中意外擊中的小鳥兒，將當時羽毛炸開的畫面畫作官方LOGO。

Yeah, his photography business logo is incredibly funny pic.twitter.com/b9G21G8bpa — 🎃Boo🎃-per Lund (@cooperlund) 2022年10月12日

成功找到事業第二春的強森，也在公司網站上透露，他是如何從塞揚王牌，改當一位「好攝之徒」，他說：「身為大聯盟球星我擁有許多紀錄，但大家卻不知道我對攝影的熱愛，球員是我曾經的職業，但我對攝影依舊充滿熱情，2010年退休後，我開始更鑽研攝影技巧，並將所有的熱情注意力集中在這個興趣上。」