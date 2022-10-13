MLB／暌違3年再戰太空人的陌生感有利？卡斯提歐：交給上帝

水手隊昨天在美聯分區系列賽首戰，被太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）再見三分砲擊沈，兩隊明天在休士頓進行第2戰，水手推出「新王牌」卡斯提歐（Luis Castillo）登板先發，希望在客場扳回一城，太空人則由本季17勝投手瓦德茲（Framber Valdez）應戰。

水手暌違21年重返季後賽，結束現役球隊最長乾涸期，在外卡系列賽2連勝淘汰藍鳥隊，卡斯提歐成為大功臣，8日首戰登板投7.1局無失分，在藍鳥主場爆滿47402名球迷面前，奪下生涯6年季後賽首勝。

卡斯提歐最近一次對決太空人已是2019年6月18日，當時效力紅人隊，在跨聯盟比賽對決，先發6局失兩分奪勝，整季15勝也創下個人單季最多勝紀錄。

水手在今年「731交易大限」前，和紅人完成1對4交易，換進這位29歲多明尼加右投，送走4名小聯盟球員，在外卡系列賽收到成效。

太空人主場昨天湧進41125人觀戰，明天第2戰預料仍是爆滿場面，卡斯提歐已經做好心理準備，強調在大聯盟效力哪一支球隊都無所謂，在投手丘上全力投球就對了。

卡斯提歐相隔3年再戰太空人，有球評認為「打者的陌生感」可能對他有利，卡斯提歐說：「我真的不認為這是優勢，就讓上帝決定祂為我們做了什麼計劃。」

瓦德茲本季勝場在美聯盟排名第2，只落後隊友韋蘭德（Justin Verlander）1勝，他從前年起在後賽登板，合計9場有8場先發，包括去年世界大賽對決勇士隊兩場，在6個系列賽投出4勝2敗、防禦率4.53。

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