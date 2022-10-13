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MLB／暌違3年再戰太空人的陌生感有利？卡斯提歐：交給上帝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
Mariners Blue Jays Baseball Seattle Mariners starting pitcher Luis Castillo clenches his fist as he leaves during the eighth inning against the Toronto Blue Jays in Game 1 of a baseball AL wild-card series, Friday, Oct. 7, 2022, in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) 美聯社
Mariners Blue Jays Baseball Seattle Mariners starting pitcher Luis Castillo clenches his fist as he leaves during the eighth inning against the Toronto Blue Jays in Game 1 of a baseball AL wild-card series, Friday, Oct. 7, 2022, in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) 美聯社

水手隊昨天在美聯分區系列賽首戰，被太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）再見三分砲擊沈，兩隊明天在休士頓進行第2戰，水手推出「新王牌」卡斯提歐（Luis Castillo）登板先發，希望在客場扳回一城，太空人則由本季17勝投手瓦德茲（Framber Valdez）應戰。

水手暌違21年重返季後賽，結束現役球隊最長乾涸期，在外卡系列賽2連勝淘汰藍鳥隊，卡斯提歐成為大功臣，8日首戰登板投7.1局無失分，在藍鳥主場爆滿47402名球迷面前，奪下生涯6年季後賽首勝。

卡斯提歐最近一次對決太空人已是2019年6月18日，當時效力紅人隊，在跨聯盟比賽對決，先發6局失兩分奪勝，整季15勝也創下個人單季最多勝紀錄。

水手在今年「731交易大限」前，和紅人完成1對4交易，換進這位29歲多明尼加右投，送走4名小聯盟球員，在外卡系列賽收到成效。

太空人主場昨天湧進41125人觀戰，明天第2戰預料仍是爆滿場面，卡斯提歐已經做好心理準備，強調在大聯盟效力哪一支球隊都無所謂，在投手丘上全力投球就對了。

卡斯提歐相隔3年再戰太空人，有球評認為「打者的陌生感」可能對他有利，卡斯提歐說：「我真的不認為這是優勢，就讓上帝決定祂為我們做了什麼計劃。」

瓦德茲本季勝場在美聯盟排名第2，只落後隊友韋蘭德（Justin Verlander）1勝，他從前年起在後賽登板，合計9場有8場先發，包括去年世界大賽對決勇士隊兩場，在6個系列賽投出4勝2敗、防禦率4.53。

水手 紅人

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