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MLB／達比修有真傻眼！明顯好球被判壞球接著還被轟

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有好球被判壞球，隨後也遭打者擊出全壘打。 截自影片畫面
達比修有好球被判壞球，隨後也遭打者擊出全壘打。 截自影片畫面

道奇與教士國聯分區系列賽第2戰，教士先發投手達比修有在第2局投出一顆完全進入好球帶的曲球，卻被主審判壞球，當下感到不可置信，而該打席最後也被敲出超前比數的全壘打。

兩隊首局各轟一發陽春砲1:1平手，達比修2下面對道奇首名打者孟西（Max Muncy），取得2好0壞的領先，投出一顆精彩的曲球完全進入好球帶，主審卻不給好球，也讓達比修傻眼地用手勢詢問主審，是太高還是太內角，教士主帥更是在休息室破口大罵。

這球三振不成後，孟西和達比修纏鬥到第七球，最後鎖定一顆偏高的滑球，將球掃出外野大牆，達比修無奈地目視這一切，比數也被改寫為2：1。

達比修有好球被主審沒收後，遭孟西敲出全壘打。 美聯社
達比修有好球被主審沒收後，遭孟西敲出全壘打。 美聯社

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