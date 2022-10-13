MLB／勇士王牌後援沒進季後賽名單 原來去開TJ手術了

勇士救援王牌馬茲克（Tyler Matzek） 去年曾在世界大賽上一戰成名，但今年的國聯分區系列賽卻未被帶入球員名單，而球隊本日也宣布他將進行韌帶移植手術，並將會缺席至少一年的時間。

去年世界大賽面對太空人的比賽中，馬茲克曾於得點圈有人時送給對手11K，並出賽13場比賽投出15.2局24K，繳出3勝0敗5個中繼點ERA1.72，WHIP僅0.89，成為球隊的王牌後援。

綜觀本季，馬茲克僅出賽42場，防禦率是比去年2.57還高的3.50，更曾於球季中旬因肩膀發炎進入傷兵名單，而本日勇士隊在宣布這位王牌救援將進行韌帶移植手術後，教頭史尼克（Brian Snitker）表示:「很討厭這件事發生在他身上，本季他都在為肩膀的傷勢掙扎，希望他可以在手術復健後健康回歸，重新扛起王牌救援的角色。」

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