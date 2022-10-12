MLB／連賈吉都認為是全壘打 唐納森敲出最遠一壘打下場是出局

洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）在面對守護者的比賽中，以為開轟懶散跑壘，沒想到球反彈回來，最後還因回壘不及出局，形成「最遠的一壘安打」，還好終場洋基還是以4:1贏球搶下分區系列賽首勝，這個跑壘失誤並沒有太大影響。

洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）以為自己開轟，不料最後觸殺出局。 美聯社

五局上唐納森抓準一顆伸卡球，咬中球心直接扛往右外野大牆，眼看就要形成全壘打，不料最後卻擊中全壘打牆彈回場內，唐納森以為是全壘打，便慢慢跑壘，還跟一壘指導教練擊掌，沒想到跑到一、二壘之間時，球竟然從外野傳回來，等唐納森反應過來已經來不及，撲回一壘仍是觸殺出局，臉上還帶著滿滿問號。

隨後洋基也有要求電視輔助判決，重播後發現小白球剛好就打在全壘打牆上緣彈回來，球迷們想接也沒碰到，因此並沒有改判，最後這球紀錄上記成一壘安打，這球「類全壘打」就成了「最遠一壘安打」。

唐納森的深遠飛球打到全壘打牆後反彈，球迷差點接到。 美聯社

所幸這個跑壘失誤並沒有影響到洋基這場比賽的勝利，教頭布恩（Aaron Boone）賽後則表示：「我也認為那是個全壘打，不過幸好沒有影響比賽」，事實上就連賈吉(Aaron Judge)也以為球已過牆，「我想現場所有人都認為這會是支全壘打，但球打到全壘打牆上緣後反彈，真的沒出去」，他還稱洋基球迷運動能力都很好，「以為會有球迷能接到」。

洋基接下來還是靠著安打及高飛犧牲打換回1分，以2:1超前，唐納森則失去了可能可以成為超前英雄的機會。

Josh Donaldson thought he homered and got thrown out after trotting around first base pic.twitter.com/zw9gOJcNI1 — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2022年10月12日

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