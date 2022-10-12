快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

MLB／連賈吉都認為是全壘打 唐納森敲出最遠一壘打下場是出局

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）以為自己開轟懶散跑壘，不料最後球沒飛出場，還回壘不及觸殺出局。 美聯社
洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）以為自己開轟懶散跑壘，不料最後球沒飛出場，還回壘不及觸殺出局。 美聯社

洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）在面對守護者的比賽中，以為開轟懶散跑壘，沒想到球反彈回來，最後還因回壘不及出局，形成「最遠的一壘安打」，還好終場洋基還是以4:1贏球搶下分區系列賽首勝，這個跑壘失誤並沒有太大影響。

洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）以為自己開轟，不料最後觸殺出局。 美聯社
洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）以為自己開轟，不料最後觸殺出局。 美聯社

五局上唐納森抓準一顆伸卡球，咬中球心直接扛往右外野大牆，眼看就要形成全壘打，不料最後卻擊中全壘打牆彈回場內，唐納森以為是全壘打，便慢慢跑壘，還跟一壘指導教練擊掌，沒想到跑到一、二壘之間時，球竟然從外野傳回來，等唐納森反應過來已經來不及，撲回一壘仍是觸殺出局，臉上還帶著滿滿問號。

隨後洋基也有要求電視輔助判決，重播後發現小白球剛好就打在全壘打牆上緣彈回來，球迷們想接也沒碰到，因此並沒有改判，最後這球紀錄上記成一壘安打，這球「類全壘打」就成了「最遠一壘安打」。

唐納森的深遠飛球打到全壘打牆後反彈，球迷差點接到。 美聯社
唐納森的深遠飛球打到全壘打牆後反彈，球迷差點接到。 美聯社

所幸這個跑壘失誤並沒有影響到洋基這場比賽的勝利，教頭布恩（Aaron Boone）賽後則表示：「我也認為那是個全壘打，不過幸好沒有影響比賽」，事實上就連賈吉(Aaron Judge)也以為球已過牆，「我想現場所有人都認為這會是支全壘打，但球打到全壘打牆上緣後反彈，真的沒出去」，他還稱洋基球迷運動能力都很好，「以為會有球迷能接到」。

洋基接下來還是靠著安打及高飛犧牲打換回1分，以2:1超前，唐納森則失去了可能可以成為超前英雄的機會。

洋基

相關新聞

MLB／夢想成真！15歲場邊幫洋基加油、28歲的他成贏球功臣

洋基今（12）日以4:1擊敗守護者，拿下季後賽第一勝，其中3局下貝德（Harrison Bader）一發關鍵全壘打助隊追平比數，這也是他季中轉隊後的首轟，賽後他表示「想證明自己為何能穿上這件制服。」

MLB／為何推塞揚瑞伊後援？ 水手教頭：計畫是以左制左

美聯分區賽首戰，水手領先了大半場，卻在9局下兩出局後被太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出再見三分砲、以8:7結束比賽，苦主竟是拿過塞揚的先發投手瑞伊（Robbie Ray），對於這爭議

MLB／勇士王牌被費城人打爆 弗里德：沒做好自己的工作

勇士今日迎來季後賽首戰，對戰費城人派出當家王牌弗里德（Max Fried）先發，不料只投3.1局，被敲出8支安打掉6分就黯然退場，勇士反攻也功虧一簣，終場以6:7落敗，他賽後坦然表示：「沒做好自己的工

MLB／連賈吉都認為是全壘打 唐納森敲出最遠一壘打下場是出局

洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）在面對守護者的比賽中，以為開轟懶散跑壘，沒想到球反彈回來，最後還因回壘不及出局，形成「最遠的一壘安打」，還好終場洋基還是以4:1贏球搶下分區系列賽首勝，

MLB／看哈波開轟興奮到受傷！ 費城人羅伯森無緣分區賽

繼太空人投手麥頓（Phil Maton）自槌置物箱「斷手」無緣季後賽，大聯盟又有一怪奇受傷案例！ 後費城人後援主力羅伯森（David Robertson）上周在外卡系列賽對上紅雀的比賽中，因慶祝

MLB／季後留還是走 洋基「法官」賈吉的生涯十字路口

特派專

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。