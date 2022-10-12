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MLB／勇士王牌被費城人打爆 弗里德：沒做好自己的工作

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士當家王牌弗里德（Max Fried）出戰費城人3.1局被敲出8安失6分，黯然退場。 美聯社
勇士當家王牌弗里德（Max Fried）出戰費城人3.1局被敲出8安失6分，黯然退場。 美聯社

勇士今日迎來季後賽首戰，對戰費城人派出當家王牌弗里德（Max Fried）先發，不料只投3.1局，被敲出8支安打掉6分就黯然退場，勇士反攻也功虧一簣，終場以6:7落敗，他賽後坦然表示：「沒做好自己的工作」。

弗里德開局就遇到亂流，兩出局後被連續敲出4支一壘安打掉2分，三局上又是自己傳球失誤，免費讓打者上到一壘，費城人接著用2支安打和1犧牲飛球換回2分；四局上面對第一個打者又投出保送，解決掉一個人次後又被敲出二壘安打，直接把他打退場，留下二三壘有人局面，但隊友也沒幫他守住那2分，最終主投3.1局就掉6分吞下敗投。

賽後受訪弗里德扛起責任表示「沒有任何理由」，並認為他今天的投球，把球隊推進去了一個大洞，大家都很指望他能讓勇士季後賽有一個好的開始，很抱歉這場比賽失控了，「我沒有做好我的工作」，弗里德說。不過他仍讚賞隊友韌性，能在最後追到只剩一分差，若非費城人上演美技守備，是有很大機會逆轉的，他也希望這系列還有上場為球隊貢獻的機會。

弗里德是勇士近兩季站穩勇士王牌角色，本季出賽31場拿下14勝7敗，主投185.1局送出170次三振，被敲出156支安打掉55分，防禦率2.48，不過賽季的好表現並沒有在季後延續，第一場就被費城人打線教訓，勇士首戰落敗也成為今日四組對戰唯一丟掉主場優勢的球隊。

勇士將於13日於主場與太空人進行第二戰，派出萊特（Kyle Wright）對上惠勒（Zack Wheeler）。

勇士 費城人

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