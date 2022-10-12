MLB／勇士王牌被費城人打爆 弗里德：沒做好自己的工作
勇士今日迎來季後賽首戰，對戰費城人派出當家王牌弗里德（Max Fried）先發，不料只投3.1局，被敲出8支安打掉6分就黯然退場，勇士反攻也功虧一簣，終場以6:7落敗，他賽後坦然表示：「沒做好自己的工作」。
弗里德開局就遇到亂流，兩出局後被連續敲出4支一壘安打掉2分，三局上又是自己傳球失誤，免費讓打者上到一壘，費城人接著用2支安打和1犧牲飛球換回2分；四局上面對第一個打者又投出保送，解決掉一個人次後又被敲出二壘安打，直接把他打退場，留下二三壘有人局面，但隊友也沒幫他守住那2分，最終主投3.1局就掉6分吞下敗投。
賽後受訪弗里德扛起責任表示「沒有任何理由」，並認為他今天的投球，把球隊推進去了一個大洞，大家都很指望他能讓勇士季後賽有一個好的開始，很抱歉這場比賽失控了，「我沒有做好我的工作」，弗里德說。不過他仍讚賞隊友韌性，能在最後追到只剩一分差，若非費城人上演美技守備，是有很大機會逆轉的，他也希望這系列還有上場為球隊貢獻的機會。
弗里德是勇士近兩季站穩勇士王牌角色，本季出賽31場拿下14勝7敗，主投185.1局送出170次三振，被敲出156支安打掉55分，防禦率2.48，不過賽季的好表現並沒有在季後延續，第一場就被費城人打線教訓，勇士首戰落敗也成為今日四組對戰唯一丟掉主場優勢的球隊。
勇士將於13日於主場與太空人進行第二戰，派出萊特（Kyle Wright）對上惠勒（Zack Wheeler）。
Braves ace Max Fried reacts to his NLDS Game 1 performance:— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) 2022年10月11日
"I'm not going to make any excuses. I took the ball today and put us in a big hole right away." pic.twitter.com/MK035Hi5l4
▪ 2022 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言