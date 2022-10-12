MLB／看哈波開轟興奮到受傷！ 費城人羅伯森無緣分區賽
繼太空人投手麥頓（Phil Maton）自槌置物箱「斷手」無緣季後賽，大聯盟又有一怪奇受傷案例！
後費城人後援主力羅伯森（David Robertson）上周在外卡系列賽對上紅雀的比賽中，因慶祝隊友哈波（Bryce Harper）敲出全壘打興奮過頭，竟意外造成小腿拉傷，無緣進入分區系列賽名單。
羅伯森是在8日對上紅雀的比賽中，看到隊友哈波擊出全壘打後，興奮地在休息室裡開心跳耀，沒想到這一跳就悲劇了，造成右小腿肌肉拉傷。目前他已回到費城治療，也因此被移出分區系列賽名單，改由右投尼爾森（Nick Nelson）替補。而費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）也表示：「他被摧毀了，且非常沮喪」。
令人無言的受傷方式不是只有費城人，太空人後援投手麥頓（Phil Maton），在例行賽最後一戰因表現不佳，拿櫃子出氣，沒想到置物櫃更硬氣，捶櫃子右手因此骨折，剛進行完手術，確定也與本季季後賽無緣，只能說大聯盟怪奇受傷案例真的是層出不窮。
David Robertson strained his calf celebrating Bryce Harper’s HR in St Louis 👀 pic.twitter.com/IIoH18Ilr0— John Clark (@JClarkNBCS) 2022年10月11日
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