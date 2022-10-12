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MLB／美媒看好賈吉獲得MVP：若天使戰績好就會是大谷

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）MVP之爭引發熱烈討論。 美聯社
大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）MVP之爭引發熱烈討論。 美聯社

大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）MVP之爭話題不斷，日前美媒《USA TODAY》發布各獎項預測，在美聯MVP部分，排名第一的是洋基「法官」賈吉，第二名才是天使二刀流好大谷翔平，原因是因為「天使戰績太差」。

《USA TODAY》認為賈吉是洋基今年能進入季後賽的關鍵，除了敲出破美聯紀錄的62發全壘打，也繳出優異的打擊三圍.311/.426/.686，此外在防守端的表現也在聯盟平均以上。

大谷翔平部分，《USA TODAY》認為他是「比賽中最好的球員」，但是天使戰績實在是太差，和美西龍頭太空人有高達33場的勝差，如果在大谷的帶領下天使戰績不錯，這場MVP之爭的風向又會有不同說法。

先前道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），也提出類似看法，認為MVP是要選「最有價值球員」，而非「最佳球員」，雖然大谷目前無人能及，但以團隊來說，天使沒打入季後賽，「雖然像是在懲罰大谷，但事實就是這樣。」

雖然獎項都還沒公佈，但這球季的好表現也讓兩位球員打出身價，大谷獲得3000萬美元（約台幣9.56億）大約，賈吉季前曾拒絕7年2.135億美元（約台幣61.72億）的合約，而後洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）也表示今年會帶著「一大桶黃金」和他談約，外界推測賈吉明年年薪可挑戰4000萬美元甚至上看5000萬美元。

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