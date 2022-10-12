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MLB／為何推塞揚瑞伊後援？ 水手教頭：計畫是以左制左

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）一發再見三分砲以8:7逆轉比賽。 美聯社
太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）一發再見三分砲以8:7逆轉比賽。 美聯社

美聯分區賽首戰，水手領先了大半場，卻在9局下兩出局後被太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出再見三分砲、以8:7結束比賽，苦主竟是拿過塞揚的先發投手瑞伊（Robbie Ray），對於這爭議調度，水手教練塞維斯（Scott Servais）賽後解釋「因為當時需要一名左投」。

9局下水手領先兩分，眼見就要贏得比賽，終結者塞瓦德（Paul Sewald）卻提著油桶上班，兩出局後留下一、三壘跑者，下一棒面對太空人最強主砲、左打的艾瓦瑞茲，教練團做出大膽調度，換上3天前才在外卡系列賽先發的左投瑞伊，結果卻被轟出一發再見三分砲，水手該贏未贏，外界對於這樣的安排也感到不解。

水手賭博式調度失敗，面對排山倒海的質疑聲浪，水手教頭塞維斯在賽後解釋，「我在季後賽開始之前就和瑞伊討論過，若有需要會讓他以中繼身份上場，這是既定計畫」。而他是在第7局時開始盤算讓瑞伊登場，直到9局下面對到左打重砲艾瓦瑞茲，正是「以左剋左」最佳時機，他強調「當時我們需要最棒的左投來對決聯盟中最棒的左打者」，可惜最後仍是被扛出去，就這樣吞下季後賽首敗。

瑞伊生涯僅後援上場過6次，最近一場比賽是面對藍鳥的外卡系列賽先發，只投了3局就被敲出6支安打掉4分，黯然退場，不過最後水手大逆轉，在9局上超前比數拿下勝利，但今天劇本換人演，換水手被對手逆轉再見。

事實上水手教頭塞維斯想提升勝率的想法雖沒有錯，但他可能漏看了數據，因為艾瓦瑞茲本季面對左投OPS高達0.998，是全聯盟符合資格的左打者最高，整季37轟也有10發是對左投敲出，更別提他對左投打擊率0.321還比右投的0.299更好。

不過太空人教頭賽後的評論道是很公允，「如果瑞伊成功讓艾瓦瑞茲出局，那這調度就很棒，下次再對決他可能會贏，不過很高興今天我們是贏家。」

值得一提的是今日太空人的大英雄艾瓦瑞茲，是在父母的見證下敲出驚天動地的再見三分砲，賽後他也興奮表示：「這是我職業生涯中最特別的一刻，球迷都知道我們是一支永不放棄的球隊」。

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