MLB／季後留還是走 洋基「法官」賈吉的生涯十字路口

美國職棒大聯盟紐約洋基隊季後賽開打，卻甩不掉近年最棘手難題，因為陣中主砲「法官」賈吉打出生涯最佳賽季之後，可能是最後一次身披條紋衫打季後賽。

30歲的賈吉（Aaron Judge）本季不僅打出生涯年，更成就大聯盟難得一見的歷史性賽季。他以單季62轟刷新高懸逾一甲子的美國聯盟紀錄，131分打點、得133分、上壘率.425、長打率.686等數據也傲視大聯盟打者，打擊率3成11屈居美聯亞軍，差點成為10年來首位美聯打擊三冠王。

在用球公認比較「不彈」的一季，賈吉開轟數領先國家聯盟全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）16支；過半場次鎮守吃力的中外野，屢屢以守備替球隊化解危機；整季盜壘成功16次，創生涯新高，腳程令外界刮目相看。

這些全能表現讓他有機會擊敗本季投打表現出色的日籍球星大谷翔平，拿下生涯首座美聯年度最有價值球員（MVP）。

但賈吉的去留卻在季後賽點燃戰火前成為熱門話題。無論洋基季後賽提前出局，或是一路過關斬將、終結2009年以來的世界冠軍荒，賽季結束後將成為自由球員的他都將面臨職業生涯最艱難抉擇。

這並非突發事件，而是從賽季之初就註定會在休賽季上演的戲碼。

本季開幕日前，賈吉回絕洋基開出的7年2.135億美元續留條件，從此以後不談去留、專心打球，在攸關「錢」途的合約年打出生涯年，如願拉抬身價，之後鐵定會拿到更優渥的合約。

9月28日揮出賽季第61轟追平洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的紀錄後，賈吉否認他與球團合約談不攏後抱著「賭上自己」的心態打這季。

賈吉當時說：「我那時知道不管怎樣，今年我都會穿著條紋衫效力紐約洋基。我們未能完全達成共識，但我當下就轉移注意力，心態變成『咱們加油，替我的隊友打出精采的一季，盡我所能讓我們處在季後賽能走得遠的有利位置』，我只想好好打球。」

賈吉整季轟出62發全壘打後，洋基原本開給賈吉的續留條件顯然不夠，也給了其他球隊在自由球員市場追求這位巨星的機會。

舊金山巨人、芝加哥小熊、波士頓紅襪，甚至洋基同城對手大都會都是傳聞中對賈吉有興趣的球團。前3隊過去10年都拿過世界冠軍，亟欲振作，正好欠缺像賈吉這類可一棒左右戰局的鎮隊明星；大都會則擁有花錢不手軟的老闆，如網羅賈吉，外野陣容長打實力將顯著提升。

其中，巨人被視為是最殷勤的追求者。賈吉是加州人，故鄉鄰近舊金山灣區，從小是巨人球迷。更重要的是，巨人球團高層已放話想爭取「布朗克斯（Bronx，洋基球場所在地）那位強打」。

賈吉2013年首輪被洋基選走後一路受球團栽培，多次表達「終身洋基」願望。他9日在洋基球場受訪時重申這點，以「家」形容洋基，並說想替球迷帶回冠軍金盃。但他接著說：「這季結束後，我就是自由球員。我能跟30支球隊交涉，洋基將是那30隊其中之一。」

世界大賽落幕後15天內，洋基擁有和賈吉的獨家交涉權，之後其他29支球隊都能和賈吉談約。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）9日形容，洋基替賈吉準備了「一桶金」。他不願詳述金額，只預告球團賽季結束後會開給賈吉更大張的合約。

賈吉若選擇留下，洋基將保住有如票房保證的招牌球星，2014年吉特（Derek Jeter）退役後懸缺至今的洋基隊長也將非他莫屬。

賈吉若選擇琵琶別抱，將代表2010年代中期洋基培養的「菜鳥轟炸機」（Baby Bombers）正式瓦解。

從捕手桑契斯（Gary Sanchez）、一壘手博德（Greg Bird）、三壘手安多哈（Miguel Andujar）到投手塞維里諾（Luis Severino），這些洋基曾寄予厚望的球員不是為傷所困，表現欠佳，就是已轉隊。只有賈吉屹立不搖，成為洋基爭冠不可或缺的拼圖。

賈吉近幾季大致健康，與29歲後飽受傷病困擾的隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）形成強烈對比。洋基一旦少了他，打線缺乏穩定火力輸出，將頓失建隊基石。

早在季中，洋基退役球星羅德里格斯（AlexRodriguez）等球界人士就疾呼洋基老闆花大錢留賈吉。但喊話者不必出錢，洋基最後開出多少價碼，終究得看老闆盤算後的結果。

洋基本季團隊薪資逾2.5億美元，在大聯盟排名第3，是須繳競爭平衡稅（Competitive Balance Tax）的6隊之一。雖然依新版勞資協議，往後幾年繳稅門檻會逐步提高，但史丹頓、王牌投手柯爾（Gerrit Cole）等洋基主將肥約在身，仍壓縮球團在賈吉追逐戰中「梭哈」的空間。

洋基過去常砸錢挖角大牌球星，被視為「邪惡帝國」，但風水輪流轉，洋基一手栽培的巨星如今可能被別隊挖走。下個賽季，洋基球場能否見到賈吉上場時滿場球迷高呼MVP的盛況、右外野看台是否還有法官特別席，誰都沒有把握。

這就是大聯盟，不只場上競技夠水準，場外的頂級球星爭奪戰更是話題十足，未演先轟動。

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