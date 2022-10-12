MLB／若被要求檢查耳朵？達比修有：主審想摸我哪裡都可以

教士與道奇第二戰推出王牌對決，台灣時間13日將由達比修有對決克蕭（Clayton Kershaw），談及日前教士投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）被檢查耳朵之事，達比修有幽默表示：「摸我哪裡都可以」。

達比修有上周在外卡系列賽面對大都會投得虎虎生風，7局只掉1分，接下來分區系列賽將面對到老東家道奇，扛起第二戰先發重任，道奇則派出克蕭先發。達比修有受訪時表示，很榮幸能和克蕭同場對決，自己也很喜歡與道奇交手，「在季後賽強度更強，道奇會更加認真及專注，很高興能有這個機會和全聯盟最好的球隊較量。」

事實上教士本季例行賽被道奇壓著打，19場對戰只拿下5勝，第二戰推出達比修有是最有機會贏球的一戰，他今年球季對道奇先發4次，拿下1勝2敗，主投25局中被敲出18支安打，僅丟掉7分，防禦率只有2.52，壓制力相當出色。

值得一提的是達比修有在記者會上展現少見的幽默，被問到隊友馬斯葛洛夫外卡系列賽被檢查耳朵之事，他直接表示沒有什麼可隱瞞的，裁判要檢查是否有異物對他來說完全沒有問題，「每個人都可以摸我，摸我耳朵、鼻子，摸我哪裡都沒問題」，這番發言讓現場記者大笑。

馬斯葛洛夫在是在外卡系列賽第三戰因投球轉速較以往高，被大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）懷疑使用外部物質，疑似耳朵油油亮亮的，因此要求裁判上去檢查，但檢驗後甚麼都沒發現，有球迷認為蕭瓦特是想干擾他的投球節奏，但最後徒勞無功，例行賽百勝的大都會還是遭到教士淘汰。

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