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MLB／道奇季後賽沒帶金布洛爾 教頭直白他這一年很不穩定

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇公布季賽後登錄名單，不見八屆明星賽終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）。 路透社
道奇公布季賽後登錄名單，不見八屆明星賽終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）。 路透社

國聯第二輪季後賽開打，第一種子道奇在主場迎戰剛在外卡系列賽淘汰大都會的教士，不過賽前公布的26人名單中，卻不見八屆明星賽終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），總教練羅伯茲（Dave Roberts）直白表示：「這一年他並不是非常穩定。」

上季終結者簡森（Kenley Jansen）季前被勇士挖走，道奇改搶「斧頭幫」金布洛爾頂替守護神，但他本季表現起起伏伏，出賽27場就救援砸鍋了5場，9月時球隊終於受不了拔除終結者角色，季後賽開打前，諸多球迷就在猜測他是否會被道奇帶進季後賽名單，現在答案已揭曉，不會有固定終結者，誰狀況好誰上。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）。 美聯社
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）。 美聯社

官網則指出金布洛爾本季對左右打表現落差過大，道奇不願登陸這麼極端的牛棚投手，成為被捨棄主因。對於沒有登錄這名戰績彪炳的老將，教頭羅伯茲表示在把金布洛爾剔除名單前已有和他溝通，「這是一場艱難的談話，他是我非常尊敬的球員」，並且也透露「他相當失望，也應該會失望。」

金布洛爾本季出賽63場，6勝7敗並拿下22個救援成功，防禦率3.75，60局投球中送出72次三振、28次四壞保送、5次觸身球，被打51支安打其中4發是全壘打三振率也掉到生涯最低的27.7%，在這一輪國聯分區季後賽確定不會看到他。

至於後援布局，羅伯茲有意維持下半季狀況，讓牛棚投手輪流上場關門，包含打破郭泓志最低防禦率紀錄的菲利浦斯(Evan Phillips)、三大「火球男」康利(Tommy Kahnle)、瓦西亞(Alex Vesia)與葛拉泰羅（Brusdar Graterol）；同時也增添傷癒歸隊的崔能(Blake Treinen)這名幫手，他本季因肩膀傷勢錯過大半賽季，幸好健康得正是時候。

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