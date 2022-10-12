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MLB／瑞佐兩分砲轟倒守護者 洋基首戰拔頭籌

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

瑞佐（Anthony Rizzo）一發擴大領先的兩分砲，幫助洋基隊今天以4：1擊敗守護者隊，在5戰3勝制的美聯分區系列賽拔得頭籌，先發投手柯爾（Gerrit Cole）6.1局僅失1分的優質先發也很關鍵。

洋基今天在3局上先掉1分，不過3局下貝德（Harrison Bader）的陽春砲就把比數追平，5局下崔維諾（Jose Trevino）在三壘有人時的高飛犧牲打超前比數，6局下瑞佐（Anthony Rizzo）兩分砲拉開差距就此奠定勝利。

唐納森（Josh Donaldson）原本有機會成為5局下跑回超前分的那個人，他作為開局首名打者，敲出右外野深遠飛球，球落在全壘打牆頭彈了回來，但他以為是全壘打跑過頭，在回一壘前被觸殺。

兩隊牛棚都沒失分，勝敗差在先發投手，守護者隊康崔爾（Cal Quantrill）5局被敲4支安打，丟掉4分有3分責失，承擔敗投，6局續投結果保送賈吉（Aaron Judge）後挨轟最為致命。

有4分幫助對柯爾來說很足夠，雖然例行賽被揮出33支全壘打是美聯投手最多，季後賽也挨轟，不過全場被敲4支安打中，僅因3局上史蒂文．關（Steven Kwan）的陽春砲而掉分，8次三振幫他度過幾次難關，包括3局上的滿壘危機。

去年季後賽柯爾（Gerrit Cole）僅投2局就丟掉3分，今年扛起洋基隊季後賽首戰先發，繳出6.1局僅失1分的優質先發，7局續投到1出局被敲安後，用球數來到101球而退場。

柯爾 洋基

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