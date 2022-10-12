聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／被弟弟敲安怒槌置物櫃 太空人麥頓打斷手季後賽沒得打
太空人隊今天迎來季後賽第一戰，然而後援投手麥頓（Phil Maton）在例行賽最後一戰表現不佳，被弟弟N.麥頓（Nick Maton）敲安，退場後用手怒槌置物櫃，結果讓自己骨折，今年季後賽確定無法出賽。
時間回溯到美國時間10月5日，麥頓當時在對費城人隊之戰8局上場中繼，沒想到一開始就觸身球，接下來先被N.麥頓敲安，1出局後又被馬許（Brandon Marsh）敲出長打丟掉1分，太空人換投後又掉1分還是算在麥頓帳上。
雖然那一場比賽太空人隊還是以3：2贏球，但0.1局掉2分的麥頓氣到不行，回休息室後狠狠捶了置物櫃，導致右手受傷，昨天進行手術後，確定無緣季後賽。
「我對我的表現很不滿意。」麥頓說：「這是很短視、自私的行為，希望這不會影響到球隊接下來的比賽。」麥頓今年球季出賽67場、14次救援成功、防禦率3.84，美聯分區系列賽用到他的機會不大，但接下來太空人隊也少了一枚牛棚調度之棋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言