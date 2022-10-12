MLB／被弟弟敲安怒槌置物櫃 太空人麥頓打斷手季後賽沒得打

太空人隊今天迎來季後賽第一戰，然而後援投手麥頓（Phil Maton）在例行賽最後一戰表現不佳，被弟弟N.麥頓（Nick Maton）敲安，退場後用手怒槌置物櫃，結果讓自己骨折，今年季後賽確定無法出賽。

時間回溯到美國時間10月5日，麥頓當時在對費城人隊之戰8局上場中繼，沒想到一開始就觸身球，接下來先被N.麥頓敲安，1出局後又被馬許（Brandon Marsh）敲出長打丟掉1分，太空人換投後又掉1分還是算在麥頓帳上。

雖然那一場比賽太空人隊還是以3：2贏球，但0.1局掉2分的麥頓氣到不行，回休息室後狠狠捶了置物櫃，導致右手受傷，昨天進行手術後，確定無緣季後賽。

「我對我的表現很不滿意。」麥頓說：「這是很短視、自私的行為，希望這不會影響到球隊接下來的比賽。」麥頓今年球季出賽67場、14次救援成功、防禦率3.84，美聯分區系列賽用到他的機會不大，但接下來太空人隊也少了一枚牛棚調度之棋。