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MLB／費城人逆襲勝勇士 縮水重砲季後賽發威：棒球真好玩！

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
卡斯特蘭諾斯在分區系列賽首戰復活，助費城人客場擊敗勇士。 路透社
卡斯特蘭諾斯在分區系列賽首戰復活，助費城人客場擊敗勇士。 路透社

就跟卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）說的「季後賽是全新開始」一樣，季賽表現不如預期的他，今天在國聯分區系列賽3安打、3分打點加上9局的美技守備，幫助費城人隊以7：6擊敗勇士隊搶下開門紅。

費城人隊今年球季以5年1億美元（約台幣28億元）的合約，簽下外野手卡斯特蘭諾斯，然而去年敲出34轟的他，今年縮水剩下13轟，打擊率從3成09掉到2成63，連8季破百的OPS+今年也下滑到95。

卡斯特蘭諾斯今天扛起費城人隊火力輸出。 路透社
卡斯特蘭諾斯今天扛起費城人隊火力輸出。 路透社

今天卻是卡斯特蘭諾斯扛起費城人隊火力輸出，1局上的適時安打幫球隊搶下第1分，3局上敲出二壘安打，4局上2分打點安打擴大領先，成為繼2009年國聯冠軍系列賽的沃斯（Jayson Werth）之後，第一位季後賽3安、3打點的費城人隊球員。

「這就像是全新開始。」卡斯特蘭諾斯賽後表示：「季後賽張力很強，對我來說，那讓我能夠更加專注，時間好像都放慢了，真的很有趣，棒球真的真的很好玩。」

卡斯特蘭諾斯在第九局上演關鍵美技守備。 路透社
卡斯特蘭諾斯在第九局上演關鍵美技守備。 路透社

不只是打擊，卡斯特蘭諾斯還有美技演出，勇士隊在9局下靠著歐森（Matt Olson）三分砲追到1分差，下一棒康崔拉斯（William Contreras）又敲出右外野強勁平飛球，卡斯特蘭諾斯伸長手臂向前滑接，在球落到草地前接殺出局，抓下該局第2出局數，費城人隊也沒有再掉分。

卡斯特蘭諾斯當時躺在地上，心想「感謝老天，我有接到這球」，中止對方串連大局的氣勢，卡斯特蘭諾斯說：「接到那球讓局面變成2出局、無人上壘，這很重要。」

費城人 勇士

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