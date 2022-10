MLB ／原訂教頭遭更換 老虎主帥辛區接任韓國賽總教練

自1922年以後,MLB球員首次前往韓國,將與韓國職棒組成的明星隊進行4場的系列賽,在11/9-11/16之間舉行,原訂總教頭皇家隊的馬席尼(Mike Matheny)因戰績過差被炒魷魚,因此今天宣佈將由老虎總教練辛區(AJ Hinch)接任總教練。

在宣佈過後辛區也表示:「我非常興奮能夠帶領一群大聯盟球員到韓國進行比賽,韓國有著豐富的棒球傳統,我期待看到與頂尖KBO的球員進行對決。」

目前大聯盟已公布6名成員將參加韓國巡迴賽,分別是目前旅美在教士打拼的金河成及皇家捕手培瑞茲(Salvador Perez)、大都會野手魯夫(Darin Ruf)、金鶯強打桑坦德(Anthony Santander)、小熊工具人威斯頓(Patrick Wisdom)以及守護者新秀關(Steven Kwan)等六名成員。

辛區9年的教頭經驗分別是在響尾蛇(2009-2010)、太空人(2015-2019)及現在的老虎(2021-2022),曾在太空人執教時爆發作弊事件而被大聯盟禁賽一年,至2021重返球場成為底特律總教練,今年帶隊戰績66勝96敗分區戰績僅優於皇家。

A.J. Hinch will manage the @MLB team in the 2022 Korea Series, touring in Busan and Seoul this November against the stars of the KBO. pic.twitter.com/yUPQ2Tp2nY