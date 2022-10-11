MLB ／原訂教頭遭更換 老虎主帥辛區接任韓國賽總教練
自1922年以後，MLB球員首次前往韓國，將與韓國職棒組成的明星隊進行4場的系列賽，在11/9-11/16之間舉行，原訂總教頭皇家隊的馬席尼（Mike Matheny）因戰績過差被炒魷魚，因此今天宣佈將由老虎總教練辛區（AJ Hinch）接任總教練。
在宣佈過後辛區也表示：「我非常興奮能夠帶領一群大聯盟球員到韓國進行比賽，韓國有著豐富的棒球傳統，我期待看到與頂尖KBO的球員進行對決。」
目前大聯盟已公布6名成員將參加韓國巡迴賽，分別是目前旅美在教士打拼的金河成及皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）、大都會野手魯夫（Darin Ruf）、金鶯強打桑坦德（Anthony Santander）、小熊工具人威斯頓（Patrick Wisdom）以及守護者新秀關（Steven Kwan）等六名成員。
辛區9年的教頭經驗分別是在響尾蛇（2009-2010）、太空人（2015-2019）及現在的老虎（2021-2022），曾在太空人執教時爆發作弊事件而被大聯盟禁賽一年，至2021重返球場成為底特律總教練，今年帶隊戰績66勝96敗分區戰績僅優於皇家。
A.J. Hinch will manage the @MLB team in the 2022 Korea Series, touring in Busan and Seoul this November against the stars of the KBO. pic.twitter.com/yUPQ2Tp2nY— Detroit Tigers (@tigers) October 10, 2022
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