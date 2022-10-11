MLB／白襪78歲總仔退休 美媒指前巨人教頭波奇有機會機手
高齡78歲的白襪總教練拉魯沙（Tony La Russa）日前宣布退休，據《今日美國》報導，前巨人總教練波奇（Bruce Bochy）是最有可能的候選人，前紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）和前遊騎兵總教練華盛頓（Ron Washington）也是可能的候選人。
拉魯沙去年賽季回鍋白襪，但引發的爭議不少。他曾反對BLM(黑人的命也是命)活動，還爆出酒駕被起訴的醜聞。拉魯沙去年8月底向球隊請假，近期更宣布因健康原因辭職。
67歲的波奇有25年執教的豐富資歷，其中他曾幫助巨人在5年內拿下3座世界大賽冠軍，令人印象深刻。雖然他2019年宣布退休，不過《今日美國》仍認為他是最有可能的人選。
另外兩位可能的人選分別是席爾特和華盛頓。席爾特去年擔任紅雀總教練卻在季末被開除，目前擔任教士助理教練，華盛頓曾在2010、2011年率領遊騎兵闖進世界大賽冠軍皆鎩羽而歸。
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