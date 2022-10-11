快訊

台股狂跌500餘點 金管會宣布擴大限空令

國泰世華8日系統大當機 「3項補償方案」出爐

萬福瑪麗亞：在落難時代，我們的共同盼望

MLB／白襪78歲總仔退休 美媒指前巨人教頭波奇有機會機手

聯合新聞網／ 綜合報導
前巨人總教練波奇。 歐新社
前巨人總教練波奇。 歐新社

高齡78歲的白襪總教練拉魯沙（Tony La Russa）日前宣布退休，據《今日美國》報導，前巨人總教練波奇（Bruce Bochy）是最有可能的候選人，前紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）和前遊騎兵總教練華盛頓（Ron Washington）也是可能的候選人。

拉魯沙去年賽季回鍋白襪，但引發的爭議不少。他曾反對BLM(黑人的命也是命)活動，還爆出酒駕被起訴的醜聞。拉魯沙去年8月底向球隊請假，近期更宣布因健康原因辭職。

67歲的波奇有25年執教的豐富資歷，其中他曾幫助巨人在5年內拿下3座世界大賽冠軍，令人印象深刻。雖然他2019年宣布退休，不過《今日美國》仍認為他是最有可能的人選。

另外兩位可能的人選分別是席爾特和華盛頓。席爾特去年擔任紅雀總教練卻在季末被開除，目前擔任教士助理教練，華盛頓曾在2010、2011年率領遊騎兵闖進世界大賽冠軍皆鎩羽而歸。

華盛頓 美國 醜聞 酒駕

相關新聞

MLB ／百勝道奇季後賽由誰關門？ 教頭透露可能人選

今年賽季橫掃千軍拿下破隊史紀錄111勝的道奇，面對即將到來的季後賽究竟要由誰來負責最後防線，被官網提出討論。季前透過補強金布洛爾（Craig Kimbrel）頂替簡森（Kenley Jansen）的離

MLB／旅美台將2022賽季整理 野手未來最令人期待

美職賽季結束，台灣選手特別是打者、今年表現令人對未來更抱希望！本季台灣唯一的大聯盟選手、27歲的張育成因為用完下放權，故今年輾轉4支球隊，在光芒時期表現最佳，來年還是有希望留在美職。小聯盟野手則以剛滿

MLB ／本季對水手5勝1敗 不老塞揚韋蘭德：他們從不屈服

經歷Tommy John手術，本季復出後繳出塞揚等級身手的太空人老將韋蘭德（Justin Verlander），日前球團宣布他將成為美聯分區系列賽首戰先發，迎戰相隔21年再次進入季後賽的水手。

MLB／巨人總管遭老虎挖角 改找太空人助理總管操盤

巨人隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）今日宣布，為了填補原總管哈里斯（Scott Harris）跳槽老虎隊留下的空缺，將聘請太空人助理總管普提拉（Pete Putila）擔任他們新總管。

MLB／白襪78歲總仔退休 美媒指前巨人教頭波奇有機會機手

高齡78歲的白襪總教練拉魯沙（Tony La Russa）日前宣布退休，據《今日美國》報導，前巨人總教練波奇（Bruce Bochy）是最有可能的候選人，前紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）和

MLB ／面對教士系列賽 道奇弗里曼撂狠話

儘管這是弗里曼（Freddie Freeman）剛來到道奇的第一個賽季，但他顯然已經融入這邊傳統的仇恨，對於教士撂下狠話。 “No one cares that we won 111 games

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。