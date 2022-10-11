MLB ／面對教士系列賽 道奇弗里曼撂狠話

儘管這是弗里曼（Freddie Freeman）剛來到道奇的第一個賽季，但他顯然已經融入這邊傳統的仇恨，對於教士撂下狠話。

“No one cares that we won 111 games starting tomorrow.” Freddie Freeman on their regular season success entering their NLDS matchup with the Padres. pic.twitter.com/wh7IVRCkO7 — SportsNet LA (@SportsNetLA) 2022年10月11日

在國聯分區系列賽開打前，道奇重砲弗里曼面對記者採訪時談論到面對教士隊的挑戰：「他們近期狀況很好，但我們的狀況已經好了7個月。」

這樣的談論對於弗里曼是充滿自信，但這一切都是有道理，因為道奇剛結束的賽季拿下全聯盟最佳並破隊史紀錄的111勝，弗里曼打擊三圍也有0.325、21轟、100分打點。道奇在常規賽中面對教士也有著輾壓的19戰14勝。

但季後賽從來沒有什麼一定，短期系列賽看的都是當下的發揮，像過去水手隊打出破紀錄的勝場後，卻在美聯冠軍戰以1勝4敗被洋基淘汰，及2017年的道奇自己，頂著聯盟最佳戰績卻在世界大賽輸給太空人，現在教士帶著打贏擁有雙ACE，且例行賽破百勝的大都會進軍分區系列賽，氣勢正旺，因此道奇在面對到他們時也必須更加謹慎。