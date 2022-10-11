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MLB／去年輸紅襪烙印腦海中 賈吉：成為訓練動力

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉表示去年輸給紅襪仍烙印在腦海中。 美聯社
賈吉表示去年輸給紅襪仍烙印在腦海中。 美聯社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年繳出史詩級的夢幻賽季，接下來他將面對季後賽的挑戰，他對季後賽並不陌生，職業生涯7年6度闖進季後賽，卻始終無法替洋基拿下自2009年後的首座金盃，賈吉也坦言去年在外卡賽輸給紅襪仍烙印在腦海。

賈吉今天在賽前記者會表示，「去年洋基在外卡系列賽輸給紅襪後，沒有任何人知道說什麼，但大家都記得這樣的感覺」、「休賽季時會想到這一刻有多噁心、多難過、多生氣，這將成為起床訓練的動力」。

賈吉認為洋基過去幾年都有機會贏下世界大賽，但先發輪值還不夠堅強。他大力稱讚今年的先發輪值進化，「我們前年找來了柯爾（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）今年成功崛起、塞維里諾（Luis Severino）回來了，他上一場的表現令人印象深刻。」

洋基明天將在主場面對守護者，這是自2019年10月18日美聯冠軍賽第5戰後，相隔1089天，洋基主場再度舉辦季後賽。賈吉對此興奮說：「這裡就是天堂，讓人想去的地方，人群的歡呼和涼爽的空氣，沒有比這更好的事了。」

記者會

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