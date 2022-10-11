MLB ／誓言重返季後賽 巨人休賽季有意追逐賈吉

上賽季繳出隊史最佳106勝並中斷道奇國聯西區連霸的巨人，季後因陣中傳奇捕手波西（Buster Posey）突然退休，開季後成績不理想僅拿下81勝81敗剛好5成勝率，據《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導指出，休賽季的他們已將目標鎖定在季後成為自由球員的賈吉（Aaron Judge）和透納（Trea Turner）。

兩位球星相較之下巨人在追逐賈吉方面擁有著地利優勢，賈吉從小生活在舊金山，大學在加州就讀，從小就是巨人迷，若洋基季後未開出「運鈔車」的話，賈吉返鄉加盟舊金山的機率就會大增，而透納曾表示偏好美國東岸，因此視他為頭號網羅對象的費城人，相較舊金山更有機會得到他的懷抱。

兩位球員在今年都打出不錯的成績，賈吉更是以62轟及差點奪下3冠王的頭銜，名列美國聯盟MVP大熱門，透納則是繳出21轟、194安、100分打點更是生涯新高，季末兩隊的原東家洋基及道奇要如何阻止對手們的挖角，也是一大課題。