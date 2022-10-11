MLB ／坐擁兩神獸 天使出售金被預估史上最高30億美元

美職賽季結束，台灣選手特別是打者、今年表現令人對未來更抱希望！本季台灣唯一的大聯盟選手、27歲的張育成因為用完下放權，故今年輾轉4支球隊，在光芒時期表現最佳，來年還是有希望留在美職。小聯盟野手則以剛滿

2022-10-11 14:19