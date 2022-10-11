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MLB ／坐擁兩神獸 天使出售金被預估史上最高30億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊「二刀流」大谷翔平。法新社
天使隊「二刀流」大谷翔平。法新社

洛杉磯天使老闆莫雷諾（Arte Moreno），至從8月宣布要將球隊賣掉後，就傳出有多位買家願意接收，根據《今日美國》報導指出多名大聯盟老闆都預估天使至少會以30億美元出售，且出售程序將在未來幾個月內完成。

另外去年收購大都會的老闆科恩（Steve Cohen）是以24億美元的價格購買，如今天使被傳出將打破去年創下的紀錄，以估計30億美金價格出售，

莫雷諾在2003年以1.85億入主天使，根據《富比世》天使目前市價大約22億美金，美媒認為即使天使已多年未進軍季後賽，但憑藉著陣中有兩位大聯盟寶貴資產，「二刀流」大谷翔平及「神鱒」楚奧特（Mike Trout），兩人的加持也使得價碼變得更高。

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）近期也指出，若天使出售球隊，有可能馬上與大谷簽下大約，因為眾多收購者消息中，有其中一家日本公司也對天使展現極大興趣。

洛杉磯 金價 富比世 日本

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