MLB ／坐擁兩神獸 天使出售金被預估史上最高30億美元
洛杉磯天使老闆莫雷諾（Arte Moreno），至從8月宣布要將球隊賣掉後，就傳出有多位買家願意接收，根據《今日美國》報導指出多名大聯盟老闆都預估天使至少會以30億美元出售，且出售程序將在未來幾個月內完成。
另外去年收購大都會的老闆科恩（Steve Cohen）是以24億美元的價格購買，如今天使被傳出將打破去年創下的紀錄，以估計30億美金價格出售，
莫雷諾在2003年以1.85億入主天使，根據《富比世》天使目前市價大約22億美金，美媒認為即使天使已多年未進軍季後賽，但憑藉著陣中有兩位大聯盟寶貴資產，「二刀流」大谷翔平及「神鱒」楚奧特（Mike Trout），兩人的加持也使得價碼變得更高。
《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）近期也指出，若天使出售球隊，有可能馬上與大谷簽下大約，因為眾多收購者消息中，有其中一家日本公司也對天使展現極大興趣。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言