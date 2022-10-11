MLB／4月和洋基迷爭執如今收死亡威脅 守護者史卓沒在怕

守護者成功在外卡系列賽2戰橫掃光芒，接下來面對的對手是美聯東區冠軍洋基。守護者曾在4月作客洋基的比賽中和球迷發生嚴重的衝突，外野手史卓（Myles Straw）賽後更是怒批洋基球迷是地表最爛的球迷，如今再度造訪洋基球場，史卓也透露自己收到死亡威脅。

當時守護者作客洋基主場，外野手史蒂文．關（Steven Kwan）一路追球，最後撞在護牆上，隨後隊友、防護員上前確認他的傷勢狀況，洋基球迷卻在慶祝他受傷並不斷嘲諷，接著托瑞斯（Gleyber Torres）敲出再見安打，比賽結束瞬間，球迷朝場向守護者球員叫囂，還扔擲啤酒瓶到場內，讓史卓氣得攀上護網和球迷嗆聲。

Myles Straw almost just went into the stands to fight a Yankee fan pic.twitter.com/oGqxC80Wsa — Baseball Fight Club (@mlbfights) 2022年4月23日

明天比賽將是該起事件後，史卓首次重返洋基主場，他向《紐約郵報》表示，「我並不擔心死亡威脅，我不會看這些東西，不讓它打擾到我。」史卓也強調，「如果再次發生這種情況，還是會用同樣的方式處理，因為他要保護他的隊友。」

史卓(右)表示再發生一次，他還是會想保護隊友。 美聯社

史卓也表示歡迎洋基球迷噓他，「他會使用這些負能量充電，並專注在球場上。」守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）對此表達相同的看法，「這些噓聲是來到洋基球場的樂趣，我在紅襪擔任教練多年經歷了很多，可以把這些嘲諷當作是一種榮譽，在唱國歌的時候，那些觀眾會喊我地鼻子大小、沒有頭髮，真的很有趣。」

守護者總教練法蘭科納。 美聯社

守護者與洋基首戰將在明天台灣時間上午7:37開打，守護者將推派15勝5敗防禦率3.38的崔爾（Cal Quantrill），洋基則推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）應戰。