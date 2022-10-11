快訊

懶理不倫醜聞！「登山女神」曾格爾曝喜訊：我來了

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

MLB／4月和洋基迷爭執如今收死亡威脅 守護者史卓沒在怕

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者外野手史卓收到洋基球迷死亡威脅。 路透社
守護者外野手史卓收到洋基球迷死亡威脅。 路透社

守護者成功在外卡系列賽2戰橫掃光芒，接下來面對的對手是美聯東區冠軍洋基。守護者曾在4月作客洋基的比賽中和球迷發生嚴重的衝突，外野手史卓（Myles Straw）賽後更是怒批洋基球迷是地表最爛的球迷，如今再度造訪洋基球場，史卓也透露自己收到死亡威脅。

當時守護者作客洋基主場，外野手史蒂文．關（Steven Kwan）一路追球，最後撞在護牆上，隨後隊友、防護員上前確認他的傷勢狀況，洋基球迷卻在慶祝他受傷並不斷嘲諷，接著托瑞斯（Gleyber Torres）敲出再見安打，比賽結束瞬間，球迷朝場向守護者球員叫囂，還扔擲啤酒瓶到場內，讓史卓氣得攀上護網和球迷嗆聲。

明天比賽將是該起事件後，史卓首次重返洋基主場，他向《紐約郵報》表示，「我並不擔心死亡威脅，我不會看這些東西，不讓它打擾到我。」史卓也強調，「如果再次發生這種情況，還是會用同樣的方式處理，因為他要保護他的隊友。」

史卓(右)表示再發生一次，他還是會想保護隊友。 美聯社
史卓(右)表示再發生一次，他還是會想保護隊友。 美聯社

史卓也表示歡迎洋基球迷噓他，「他會使用這些負能量充電，並專注在球場上。」守護者總教練法蘭科納（Terry Francona）對此表達相同的看法，「這些噓聲是來到洋基球場的樂趣，我在紅襪擔任教練多年經歷了很多，可以把這些嘲諷當作是一種榮譽，在唱國歌的時候，那些觀眾會喊我地鼻子大小、沒有頭髮，真的很有趣。」

守護者總教練法蘭科納。 美聯社
守護者總教練法蘭科納。 美聯社

守護者與洋基首戰將在明天台灣時間上午7:37開打，守護者將推派15勝5敗防禦率3.38的崔爾（Cal Quantrill），洋基則推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole）應戰。

守護者明天將推出崔爾先發。 美聯社
守護者明天將推出崔爾先發。 美聯社

國歌 頭髮 紐約

相關新聞

MLB ／百勝道奇季後賽由誰關門？ 教頭透露可能人選

今年賽季橫掃千軍拿下破隊史紀錄111勝的道奇，面對即將到來的季後賽究竟要由誰來負責最後防線，被官網提出討論。季前透過補強金布洛爾（Craig Kimbrel）頂替簡森（Kenley Jansen）的離

MLB／旅美台將2022賽季整理 野手未來最令人期待

美職賽季結束，台灣選手特別是打者、今年表現令人對未來更抱希望！本季台灣唯一的大聯盟選手、27歲的張育成因為用完下放權，故今年輾轉4支球隊，在光芒時期表現最佳，來年還是有希望留在美職。小聯盟野手則以剛滿

MLB ／本季對水手5勝1敗 不老塞揚韋蘭德：他們從不屈服

經歷Tommy John手術，本季復出後繳出塞揚等級身手的太空人老將韋蘭德（Justin Verlander），日前球團宣布他將成為美聯分區系列賽首戰先發，迎戰相隔21年再次進入季後賽的水手。

MLB ／面對教士系列賽 道奇弗里曼撂狠話

儘管這是弗里曼（Freddie Freeman）剛來到道奇的第一個賽季，但他顯然已經融入這邊傳統的仇恨，對於教士撂下狠話。 “No one cares that we won 111 games

MLB／去年輸紅襪烙印腦海中 賈吉：成為訓練動力

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年繳出史詩級的夢幻賽季，接下來他將面對季後賽的挑戰，他對季後賽並不陌生，職業生涯7年6度闖進季後賽，卻始終無法替洋基拿下自2009年後的首座金盃，賈吉也坦言

MLB ／誓言重返季後賽 巨人休賽季有意追逐賈吉

上賽季繳出隊史最佳106勝並中斷道奇國聯西區連霸的巨人，季後因陣中傳奇捕手波西（Buster Posey）突然退休，開季後成績不理想僅拿下81勝81敗剛好5成勝率，據《USA TODAY》記者南丁格爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。