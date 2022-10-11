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MLB ／百勝道奇季後賽由誰關門？ 教頭透露可能人選

聯合新聞網／ 綜合報導
菲利浦斯本季有許多代班關門經驗，可能在季後賽把守最後一道關卡。 路透
菲利浦斯本季有許多代班關門經驗，可能在季後賽把守最後一道關卡。 路透

今年賽季橫掃千軍拿下破隊史紀錄111勝的道奇，面對即將到來的季後賽究竟要由誰來負責最後防線，被官網提出討論。季前透過補強金布洛爾（Craig Kimbrel）頂替簡森（Kenley Jansen）的離隊，但27場後援砸鍋5次，上月已被總教練羅伯茲（Dave Roberts）拔除終結者一職，因此在季後賽由誰關門也成為一大話題。

道奇隊陣中有諸多不錯後援，其中更有破郭泓志保持後援防禦率紀錄的菲利浦斯（Evan Phillips），本季也有許多代班關門經驗，被認為是最可能的人選，另外後援大將崔能（Blake Treinen）則在季末傷癒歸隊，為了保護他的手臂，可能不會連續出賽。

面對媒體提問終結者會由誰擔任的問題時，總教練羅伯茲表示：「我們陣中有許多好的牛棚，考量到短期系列賽，不論5場或者7場，都有不一樣的選擇，不會有固定的選擇，在這一點我們比大家都幸運。」言下之意透露出這一次挑戰冠軍路上不會固定一位終結者，而是以陣中所有投手輪流分擔。

今年外卡戰中，紅雀因為終結者的放火，輸掉比賽後氣勢倒向費城人，可見短期賽事牛棚發揮有多關鍵，這一次道奇將採取與傳統終結者不同的策略，能否問鼎世界大賽冠軍，相信也會讓球迷十分關注。

道奇總教練羅伯茲。 美聯社
道奇總教練羅伯茲。 美聯社

道奇 Craig Kimbrel

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