MLB／旅美台將2022賽季整理 野手未來最令人期待

美職賽季結束，台灣選手特別是打者、今年表現令人對未來更抱希望！本季台灣唯一的大聯盟選手、27歲的張育成因為用完下放權，故今年輾轉4支球隊，在光芒時期表現最佳，來年還是有希望留在美職。小聯盟野手則以剛滿21歲、效力於海盜1A的鄭宗哲與19歲就打到高階A的「怪力男」李灝宇最有代表性，未來將迎來旅美內野新世代。

育成想留在大聯盟

本季在大聯盟打完賽季後，台灣旅美球員辛苦的這年來到尾聲，特別來點評今年表現。首先是我國現役唯一大聯盟選手張育成，高中畢業就旅外的育成來到旅美體系第9年，開季在守護者隊用完育成的下放權，考慮到打擊狀態低迷，導致球團必須釋出，但擁有多守位優勢的育成還是吸引到其他隊伍的目光，開始了今年的「流浪之旅」，隨後穿過海盜、光芒與紅襪球衣。

育成整年成績OPS+大約81，以工具人來說不算太差，這都歸功於在光芒時期調整得宜，穿著光芒隊服的育成繳出近0.7的攻擊指數，OPS+來到101（代表超過大聯盟平均水準），光芒時期內野4個位置都守過，甚至還上過投手丘代班，可惜光芒在主力內野法蘭柯、勞伊、迪亞茲維持健康出賽，只能忍痛割捨育成，隨後到了紅襪成績平平，但想必今年在光芒的歷練與實績，有助於育成競爭明年美職的一席之地。

宗哲、灝宇攻守俱佳

而這世代在小聯盟打拼的年輕好手，以內野手最為出色。打完旅美第二個完整賽季的鄭宗哲屬於海盜體系，剛滿21歲的他鎮守難度最高的游擊，連年都屠殺所屬層級，本季在1A繳出將近0.8的攻擊指數、外帶6發全壘打，游擊長槍的本色展露無遺，官網也期待明年能從高階A出發，甚至能展望2A，年齡優勢、攻擊火力與守備位置讓宗哲未來發展備受期待。

另一位備受期待的野手是費城人體系的「怪力男」李灝宇，年僅19歲的灝宇今年打完首個完整賽季，適應能力驚人，他先是屠殺新人聯盟、僅打兩場開轟就被分到1A，1A整季攻擊指數來到0.8，8月再升級到高階1A，雖然剛升級的開局不適應，但9月又把火力帶上更強的高A，9戰繳出5支長打，長打率是驚人的0.486（比他在低一級的1A還高），攻擊指數來到0.836。

李灝宇才19歲就用火力證明有能力應付高A投手，防守端養成便受到球團重視，他在高A之前內野二三游都守過，上了高A則站中線（二壘與游擊），中線是防守光譜更加重要的位置，若守備維持穩定，中線砲手的價值相對更高，灝宇下賽季高機率能嘗試站穩高A，當前名列於費城人體系第6名的農場新秀。

旅外投手群

投手方面，巨人體系的黃暐傑轉任先發後在3A表現不俗，也是旅美體系最接近重返大聯盟的選手，同樣隸屬於巨人體系的鄧愷威在2A狀態尷尬，他誇張的三振率說明實力，但迷航的控球偶會「走鐘」，常出現神鬼莫測的投球成績，考慮到他的年紀也才23歲，巨人明年應該會繼續讓愷威在2A鍛鍊。剛滿19歲的左投林昱珉在響尾蛇體系大殺特殺，新人聯盟與1A的防禦率都低於3，K9值都超過13，未來可期。

但另外兩名備受期待的旅美投手就不如預期，亞錦賽為國出戰、表現出色的劉致榮旅美後狀態持續低迷，在低階級的挨轟率就過高，以往招牌的K功不再，當前在高A還沒繳出令人信服的成績；2020年以高達125萬美元簽約赴美的陳柏毓，雖然逐漸適應1A，相比去年減少保送與挨轟率，但升級速度不如預期，幸好是陳柏毓還有時間，相比已經23歲的致榮，年輕三歲的柏毓仍有調整空間。

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