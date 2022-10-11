MLB ／本季對水手5勝1敗 不老塞揚韋蘭德：他們從不屈服

經歷Tommy John手術，本季復出後繳出塞揚等級身手的太空人老將韋蘭德（Justin Verlander），日前球團宣布他將成為美聯分區系列賽首戰先發，迎戰相隔21年再次進入季後賽的水手。

因傷錯過了將近2個賽季，到這季重返季後賽，對此韋蘭德表示：「這裡的這群人總是很棒，特別在季後賽遇到的，所以希望能為此而生，並儘量維持跟賽季一樣繼續投球。」

韋蘭德上一次的季後賽登板在2019年10月29日，當時在世界大賽面對國民，5局投球被擊出5安丟3分。下場比賽將是他職業生涯季後賽第31場的先發出賽。

39歲的韋蘭德本賽季繳出18勝，防禦率1.75更是自2000年「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinez)的1.74後，符合投球局數的最低紀錄，曾在2011及2019奪下塞揚的韋蘭德，本賽季也被預估是今年美聯塞揚的大熱門。

今年球季面對水手6場先發5勝1敗，防禦率2.34的他認為這個系列賽十分有趣，因為都是美聯西區的敵人，賽季已經多次交手。

儘管太空人在例行賽對陣水手19場比賽贏下12場，有著巨大的優勢，但到了季後賽面對任何對手都不能輕敵，畢竟水手剛在客場橫掃藍鳥，第二戰更是季後賽歷史上最大分差的客場逆轉勝，韋蘭德也說道：「他們陣容很好，正如在多倫多的系列賽中看到那樣，他們從不屈服，也不會讓事情變得簡單。」