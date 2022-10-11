MLB／火球新秀史泰德狂刷三振紀錄 勇士6年大約綁住他

勇士火球新秀史泰德（Spencer Strider）本賽季頻頻刷新三振紀錄，今日勇士也宣布和他簽下6年7500萬美元的延長合約，加上最後一年的合約選擇權將最高達到7年9200萬美元。

史泰德在這份合約獲得的錢將逐年遞增。2023、2024年各領100萬美元，2025年獲得400萬美元，2026年爆升為2000萬美元，2027、2028年都是2200萬美元，2029年球隊有選擇權，花2200萬美元留下他或花500萬美元買斷合約，亦即最高會變成一份7年9200萬美元的合約。

史泰德年僅23歲，本季從牛棚轉戰先發，出賽31場中先發20場，共拿下11勝5敗，131.2局投球就狂飆202K、只被打86支安打，防禦率僅2.67。

勇士也在新聞稿點出史泰德完成的紀錄：史上第一位投出超過200次三振、被安打數卻不到100的選手，以及隊史第三位單季200K的新秀、單季最快200K的新秀。

史泰德在9月底因左斜腹肌拉傷，被放入15天傷病名單，不過球隊表示他有機會在面對費城人的國聯分區系列賽復出。本季史泰德面對費城人出賽4場其中有3場先發，總計21.1局飆出34K，防禦率1.27，並收下4勝0敗。