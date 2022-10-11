MLB／率領費城人重返季後賽 代理總仔湯姆森獲2年約

費城人季中開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），由首席教練湯姆森（Rob Thomson）接掌兵符，這項決定幫助費城人一轉頹勢，繼2011年再度打進季後賽。今日費城人也宣布將與湯姆森簽下2年延長合約，雙方合作關係將延續至2024年。

費城人運營總裁多布羅夫斯基（Dave Dombrowski）大力稱讚湯姆森的能力，「他十分冷靜，能和球員、工作人員溝通，很高興正式宣布他成為我們的總教練，他是領導球隊的合適人選。」

費城人當家球星哈波（Bryce Harper）對於這項決定也非常認同，「我們球員非常尊重他，他熱愛棒球，並努力工作，也了解球員的需求，他真的值得這份合約，我為他感到非常開心。」

費城人球星哈波。 美聯社

湯姆森接手時球隊戰績22勝29敗，在他執教後打出65勝46敗的好成績，成功帶隊睽違11年重返季後賽，他也是史上第1位率隊打進季後賽的加拿大籍總教練。

費城人在國聯外卡賽2戰橫掃紅雀，挺進國聯分區系列賽，將在台灣時間10月12日凌晨1:07分對戰國聯東區龍頭勇士，預計推出蘇亞雷斯(Ranger Suarez)先發，勇士則派出王牌投手弗里德（Max Fried）應戰。