MLB／道奇派烏力亞斯打頭陣對教士 克蕭扛第2戰有原因

今年賽季打破隊史最多勝場數的洛杉磯道奇，隨著外卡賽結束，晉級的對手確定為教士隊，今天宣布首兩戰先發，分別是本季防禦率僅2.16的烏力亞斯（Julio Urias）及沙場老將克蕭（Clayton Kershaw）。

烏力亞斯是今年國聯塞揚熱門之一，本季面對教士的4場先發，烏力亞斯24局的投球拿下3勝，防禦率1.50外加18次的三振。自2016年以來烏力亞斯已為道奇在季後賽先發出陣5場，留下3.52的季後賽防禦率。

在今天正式宣布烏力亞斯前，道奇曾考慮首場派出經驗更加豐富的克蕭，這名塞揚強投本季2場對陣教士比賽，防禦率僅0.75，但球團考量到潛在第五戰，如果在第一戰推出克蕭，第五戰也不會讓他上場，因為這名準名人堂球員本季曾有過傷病史，球團必須保持謹慎做法，因此選擇烏亞里斯打頭陣。

自2016年與道奇簽約以來，球團對烏力亞斯一直抱持高度期待，他也不負眾望迅速成為頂級新秀，在這幾年為道奇投了多場季後賽，這個賽季他成為聯盟最多勝的球隊王牌投手，出戰季後賽，希望帶領球隊拿下剩下11場勝利，一舉抱回世界大賽冠軍。

面對即將扛下的重責大任，烏力亞斯表示：「這就是棒球美妙之處。經歷了好事，一些壞事，但追根究柢，這些都是對眼前這一刻做足準備的機會。」