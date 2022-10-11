MLB／誇張！查普曼沒來練球 因洋基未保證季後賽帶他

洋基隊明天在美聯分區系列賽出戰守護者隊，26人名單不帶查普曼（Aroldis Chapman），原因是無故缺席練球，「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料他的缺席原因更令人傻眼，只因洋基未保證季後賽會帶他。

洋基前天為季後賽備戰的練球日上，不見查普曼身影，總教練布恩（Aaron Boone）、總經理凱許曼（Brian Cashman）都氣炸，兩人都與查普曼聯繫過，最終共識是將他踢出季後賽名單，也不需隨隊了，球團直接要他留在邁阿密家中。

南丁格爾今天透過推特指出，「查普曼說，如果洋基確定會帶他進季後賽，那他就會參加練球，但洋基無法給他這樣的保證，所以他留在邁阿密家裡。」更作出結論，經此鬧劇後，查普曼的洋基生涯已經落幕了。

Yankees pitcher Aroldis Chapman said he would attend their mandatory workout if he definitely was going to be on their postseason roster.

The Yankees could not give him that assurance.

Chapman stayed home in Miami.

The Yankees told him to stay there.

His Yankee career is over. — Bob Nightengale (@BNightengale) 2022年10月10日

紐約郵報則是爆料，據球團內部消息指出，查普曼至今對於被拔終結者還耿耿於懷，可能早在當時就已對球團埋下不滿種子。