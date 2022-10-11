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MLB／誇張！查普曼沒來練球 因洋基未保證季後賽帶他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
查普曼疑似因終結者之位被拔耿耿於懷，更因為不確定教練團是否會將自己帶進季後賽而選擇不去練球。 美聯社
查普曼疑似因終結者之位被拔耿耿於懷，更因為不確定教練團是否會將自己帶進季後賽而選擇不去練球。 美聯社

洋基隊明天在美聯分區系列賽出戰守護者隊，26人名單不帶查普曼Aroldis Chapman），原因是無故缺席練球，「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料他的缺席原因更令人傻眼，只因洋基未保證季後賽會帶他。

洋基前天為季後賽備戰的練球日上，不見查普曼身影，總教練布恩（Aaron Boone）、總經理凱許曼（Brian Cashman）都氣炸，兩人都與查普曼聯繫過，最終共識是將他踢出季後賽名單，也不需隨隊了，球團直接要他留在邁阿密家中。

南丁格爾今天透過推特指出，「查普曼說，如果洋基確定會帶他進季後賽，那他就會參加練球，但洋基無法給他這樣的保證，所以他留在邁阿密家裡。」更作出結論，經此鬧劇後，查普曼的洋基生涯已經落幕了。

紐約郵報則是爆料，據球團內部消息指出，查普曼至今對於被拔終結者還耿耿於懷，可能早在當時就已對球團埋下不滿種子。

查普曼 洋基 Aroldis Chapman

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