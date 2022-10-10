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MLB／現役球隊還有6隊從未封王 守護者上一冠是74年前

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
守護者上一回拿下世界大賽冠軍已得回溯至1948年，接下來他們將交手坐擁27座世界大賽冠軍的傳統勁旅洋基。 美聯社
守護者上一回拿下世界大賽冠軍已得回溯至1948年，接下來他們將交手坐擁27座世界大賽冠軍的傳統勁旅洋基。 美聯社

大聯盟季後賽進入第2階段，4組分區系列賽將從後天開打，從未嘗過世界大賽冠軍的教士隊等了16年，終於要在聖地牙哥主場進行季後賽，讓當地球迷相當期待，不過挑戰隊史首冠仍有很多考驗。

大聯盟現役30隊還有6隊從未贏過世界大賽冠軍，包教洛磯、釀酒人、教士、水手、光芒、遊騎兵隊，其中教士、水手闖過外卡系列戰，將在5戰3勝制的分區系列賽分別對上道奇（111勝）、太空人隊（106勝），正是國聯、美聯本季戰績最好的球隊，絕對不好惹。

教士在例行賽落後道奇22勝，以國聯外卡排名第2晉級季後賽，今天淘汰101勝的大都會隊，後天將前往道奇球場出賽，15日再回聖地牙哥主場迎敵。

教士最近一次在聖地牙哥進行季後賽已是2006年，當時分區系列賽前兩戰都落敗，最後在客場以1勝3敗出局，未能打進國聯冠軍戰；教士直到前年縮水球季才又晉級季後賽，而且命運相同、在分區系列賽出局， 受到疫情影響都在外地出賽，遭道奇3戰清盤。

目前6支從未在世界大賽封王的現役球隊，只有水手連聯盟冠軍都未拿過，季後賽最佳紀錄是打進美聯冠軍賽；至於今年晉級分區系列賽的8隊，洋基27座世界大賽冠軍穩居榜首，守護者隊最近封王已是1948年，「封王乾旱期」是現役球隊最久。

教士 道奇 世界大賽 守護者

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