MLB／解釋檢查教士投手耳朵為哪樁 蕭總願承擔後果

大都會隊總教練蕭瓦特（Buck Showalter）出招，對教士隊投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）油亮的耳朵提出質疑，讓比賽場上出現檢查耳朵的罕見場面，馬斯葛洛夫賽坦言有動怒，蕭總則說提出質疑是自己應做的事，不在乎外界感受。

教士今天以6：0完封大都會，前進國聯分區系列賽，最大功臣是先發7局無失分的馬斯葛洛夫，在他投球任內，大都會只出現兩位上壘者，分別是第5局被阿隆索（Pete Alonso）敲安及第7局的保送。

意外插曲發生在第6局時，蕭瓦特與裁判說了幾句話後，主審上前檢查馬斯葛洛夫的手及手套是否有外部物質。這還不夠，主審向他表示蕭總對他的耳朵有疑，馬斯葛洛夫撇撇嘴同意接受檢查，主審先在他的左耳揉揉捏捏，接著右耳也抓幾下，最終認為沒有問題，馬斯葛洛夫過關續留場上。

面對蕭總出招，馬斯葛洛夫的表現不受影響，繳出好投下丘時，還刻意用手比著耳朵，嗆聲意味濃厚。

蕭瓦特賽後對此事做出說明，根據休息室內得到的消息，認為包括轉速在內，馬斯葛洛夫的投球感覺有些不同，「我有責任要做對大都會有利的事，不管那會讓外界對我的感受如何，我都會去做，也願意承擔後果。」

被問到檢查當下的想法，馬斯葛洛夫說：「這是他們想讓我退場的最後手段，如果要抓我們，他們最好要有信心，自己隊上沒有人使用任何東西。」他也坦言當下確實有被刺激到。