MLB／洋基對守護者首戰賭上柯爾 本季挨轟33支美聯最慘

大都會隊帶著101勝進入季後賽，在紐約主場踢到鐵板，外卡系列賽1勝2敗遭教士隊淘汰，大聯盟4組分區系列賽的對戰組合也出爐，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天直接宣布前3戰先發投手，將由柯爾（Gerrit Cole）對守護者隊打頭陣。

分區系列賽後天開打，洋基在5戰3勝制的系列賽擁有主場優勢，柯爾、柯特斯（Nestor Cortes）前兩戰在紐約登板，塞佛里諾（Luis Severino）第3戰在克利夫蘭出賽。

布恩9月就點名柯爾將是季後賽首戰先發人選，不過也有質疑的聲音，認為柯特斯可能是更好的選擇，因為他在例行賽更穩定、表現更出色。

柯爾本季出賽33場，投出13勝8敗、防禦率3.50，被揮出33支全壘打是美聯投手最多，在大聯盟只有國民隊葛雷（Josiah Gray）38支比他更慘。

值得一提的是，柯爾在球季賽最後5次先場雖有2勝1敗，不過29.1局被揮出9支全壘打，防禦率達5.22，難怪柯特斯被視為另一個選擇，他在例行賽28場先發，戰績12勝4敗、防禦率2.44。

布恩決定柯爾扛起首戰重任，主要是看對戰成績，本季對守護者兩場先發，合計12.2局只失兩分、拿下兩勝，如果分區系列賽打到第4戰，他還可扛起先發任務。

費城人、勇士首戰後天半夜1點（台灣時間）開打，接著是水手對太空人、守護者對洋基 、教士對道奇，分別是半夜3點半、早上7點半、9點半。