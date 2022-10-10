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MLB／耳朵被揉被捏也沒差 馬斯葛洛夫好投送教士晉級

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
裁判經大都會隊總教練蕭瓦特的提醒後檢查瑪斯葛洛夫的耳朵，不過最終仍「拐氣」失敗。 美聯社
裁判經大都會隊總教練蕭瓦特的提醒後檢查瑪斯葛洛夫的耳朵，不過最終仍「拐氣」失敗。 美聯社

大都會隊「拐氣」無用，教士隊馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）的耳朵被搓揉幾下不受影響，強勢繳出7局僅被敲1安打、無失分好投，教士以6：0完封大都會。教士前進國聯分區系列賽，將面對大聯盟戰績第1的道奇隊，上演宇宙級交鋒。

兩隊在3戰2勝制的外卡系列賽前兩戰各取1勝，今天進行殊死戰，教士很早就有分數進帳，第2局先在滿壘時靠諾拉（Austin Nola）敲安、帶有2分打點。

教士的攻勢一波波，第4局在兩出局後，金河成選到保送並盜上二壘，葛里沙姆（Trent Grisham）補上安打追加1分，第5局馬恰多（Manny Machado）在二壘有人時敲安；第8局則是金河成保送、葛里沙姆安打開啟的契機，索托（Juan Soto）的安打再挹注2分。

馬斯葛洛夫7局投球任內，只讓大都會出現兩位上壘者，分別是第5局被阿隆索（Pete Alonso）敲安及第7局的保送。

意外插曲發生在第6局時，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）與裁判說了幾句話後，主審上前檢查馬斯葛洛夫的手及手套是否有外部物質。這還不夠，他油亮的耳朵引起注意，主審徵求同意後，先在他的左耳揉揉捏捏，接著右耳也抓幾下，最終認為沒有問題，馬斯葛洛夫過關續留場上。

面對蕭總出招，馬斯葛洛夫的表現不受影響，繳出好投下丘時，還刻意用手比著耳朵，嗆聲意味濃厚。

大都會除了投手不給力，打擊也整場熄火，休息室氣氛相當低迷。 美聯社
大都會除了投手不給力，打擊也整場熄火，休息室氣氛相當低迷。 美聯社

教士 大都會

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