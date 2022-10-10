MLB／「是賈吉賭贏了」 洋基總管認運鈔車開不夠大台

「法官」賈吉（Aaron Judge）季前拒絕洋基隊開出的7年2.135億美元延長合約，結果今年敲出史詩性的62轟賽季，連總經理凱許曼（Brian Cashman）都必須坦承，是賈吉賭贏了，現在等著他的是，「一大罐的黃金」。

賈吉即將在今年球季結束後奔向自由，洋基季前與他洽談延長合約不成，最終罕見亮牌所開價碼，曾引起賈吉不開心，而外界當時也認為洋基所開的條件已經不差，戲稱賈吉從「法官」變「貪官」，但他用成績證明自己值得更多。

賈吉本季炸裂破美聯紀錄的62轟，同時131分打點、跑回133分、上壘率0.425、長打率0.686、整體攻擊指數1.111、391個壘打數都居大聯盟第一，打擊率3成11則是美聯第2，各項瘋狂數據證明自己不只是價值均薪3050萬美元的男人。

凱許曼也必須承認，「他成功在自己身上賭了一把，他今年球季的表現顯示了，只要他是健康的，有能力辦到這樣的表現，真的是令人難忘的賽季。」

外界好奇賈吉的下一份合約，有沒有機會挑戰年薪4000萬、甚至5000萬美元的價碼，凱許曼說：「肯定是一大罐黃金，這罐黃金的重量還懸而未決，現在已經很大罐，但還有可能會更大。」

凱許曼表示，賈吉憑藉表現讓自己處於現在的談約優勢位置，「當然，我們希望贏得這場爭奪戰，如果你們想再聽一次，我可以再說一次：我們希望賈吉能回到紐約洋基。」