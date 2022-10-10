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MLB／扯！查普曼無故缺席練球 洋基要他滾回家
洋基隊將在美聯分區系列賽出戰守護者隊，26人名單確定不帶查普曼（Aroldis Chapman），理由是無故缺席練球，總教練布恩（Aaron Boone）坦言對他失望透頂，球團已要求他「回家」。
查普曼今年狀況百出，頻繁的傷勢還包括令人傻眼的刺青造成感染，第9局的關門任務也讓給霍梅斯（Clay Holmes）；更令人錯愕的是，洋基備戰12日開打的分區系列賽，昨天的練球日上卻不見查普曼身影。
布恩今天受訪證實，查普曼昨天排定要投實戰投打練習，卻未現身球場，也無法提出可以接受的理由，「我想他可能不確定自己會不會被帶進名單，但不管怎樣，他都應該出席練球。」
「這是他自己造成的。」總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，已對查普曼祭出內規懲處，這是他來到這支球隊後，首度碰到有球員缺席季後賽練球，「作為一支球隊，所有團隊裡的一分子昨天都在這裡參與練習，但他決定了不來，真的很令人失望。」
凱許曼透露，自己和布恩都各自與查普曼通了電話，而球隊的共識就是把查普曼踢出季後賽名單，且不允許他隨隊，「我們告訴他，你就留在家裡吧！」查普曼已經返回邁阿密家中。
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