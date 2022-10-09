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中職／張閔勛坦言戴培峰是偶像 奪下金手套獎實至名歸

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
張閔勛生涯首次符合競爭金手套獎的條件，認為戴培峰應該獲獎。記者藍宗標／攝影
張閔勛生涯首次符合競爭金手套獎的條件，認為戴培峰應該獲獎。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊洋砲福來喜本季第60場比賽蹲捕，已經符合競爭個人獎項的條件，富邦悍將隊22歲捕手戴培峰挑戰生涯首座金手套獎，將面臨極大壓力，樂天桃猿隊捕手張閔勛也是競爭人選，但他非常肯定說：「戴培峰實至名歸，應該要拿下這個獎。」

這3名捕手都是生涯首次單季蹲捕達60場，戴培峰目前89場最多，守備率9成91、阻殺率4成35；張閔勛、福來喜分別是67場、60場，今天兄弟、樂天桃猿隊賽前，兩人守備率各為9成97、9成84。

張閔勛在2016年選秀會首輪被猿隊挑中，戴培峰兩年後成為選秀狀元，今年在場上互相競爭，張閔勛說：「以戴培峰的年紀、本土角色，球隊戰績不是非常穩定，還能有這麽好的表現，年紀輕輕就進步這麼多， 真是難能可貴。」

福來喜過去曾在大聯盟5個球季，打過皇家、金鶯、紅雀隊，張閔勛認為他的資歷豐富、甚至上過大聯盟，本來就有能力主宰一切；但戴培峰前幾年對投手、打者都不了解，今年明顯看出他有大幅成長，蹲捕場次更是中職近年捕手最多，沒有功勞也有苦勞。

張閔勛說：「以一個捕手來說，戴培峰的成績已是高水準，帶給投手安定感、甚至球隊效應。」

他以自己的經驗為例，蹲捕感受就是很辛苦，為了幫助球隊贏球、壓低失分，不會注重個人打擊，「戴培峰做得很好，除了幫助投手和球隊，阻殺、打擊都比往年更好，他是我的偶像。」

戴培峰本季蹲捕89場，守備率有一定水準。圖／富邦悍將隊提供
戴培峰本季蹲捕89場，守備率有一定水準。圖／富邦悍將隊提供

戴培峰 張閔勛 樂天桃猿

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