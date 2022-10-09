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MLB／費城人淘汰紅雀 普荷斯、莫里納生涯終戰敲安收尾

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MLB／費城人淘汰紅雀 普荷斯、莫里納生涯終戰敲安收尾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
生涯首度出諾拉今天繳出6.2局無失分，幫助費城人在外卡系列賽擊敗紅雀，接下來將與勇士進行國聯分區系列賽。 路透社
生涯首度出諾拉今天繳出6.2局無失分，幫助費城人在外卡系列賽擊敗紅雀，接下來將與勇士進行國聯分區系列賽。 路透社

費城人隊今天靠著先發投手諾拉（Aaron Nola）6.2局好投領軍，加上哈波（Bryce Harper）先馳得點的陽春砲，以2：0擊敗紅雀隊，在國聯外卡戰取得二連勝，自2011年後再次闖進國聯分區系列賽，接下來要對上勇士隊。

諾拉生涯首次在季後賽出賽，就成功壓制紅雀隊，先發6.2局被敲4支安打另有1次保送，都分散在不同半局，沒讓紅雀有太多攻勢，另有6次三振，沒有失分。

第四棒哈波在2局上棒打紅雀先發投手米克拉斯（Miles Mikolas），第一球看到75.9哩的曲球就揮棒，一支右外野陽春砲先馳得點；5局上史瓦柏（Kyle Schwarber）滿壘時的高飛犧牲打，為費城人再添1分。

紅雀隊最好的攻勢在8局下，1出局後努特巴爾（Lars Nootbaar）選到保送、老將普荷斯（Albert Pujols）敲出安打，然而3棒高史密特（Paul Goldschmidt）、4棒亞瑞納多（Nolan Arenado）接連被三振，讓紅雀主場沸騰的氣氛又冷卻下來。

9局下老將莫里納（Yadier Molina）奮力一搏，2出局後紅雀隊迪克森（Corey Dickerson）的安打讓攻勢延續，莫里納本場前3打數槓龜，在關鍵時刻敲出安打，因換代跑退場時，主場球迷鼓掌向他致意，然而一、三壘有人的局面，紅雀還是無法得分。

費城人在先發諾拉退場後，接手的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、多明奎茲（Seranthony Dominguez）各投0.2局無失分，加上艾佛林（Zach Eflin）最後1局關門成功，聯手完封紅雀隊。

紅雀隊在此止步，也代表待退老將普荷斯、莫里納今年球季到此結束，生涯最後一次的季後賽之旅，普荷斯今天4打數2安打，2場總計8打數2安打，莫里納則是2場8打數1安打。

普荷斯生涯最後一役繳出4打數2安打。 美聯社
普荷斯生涯最後一役繳出4打數2安打。 美聯社

紅雀 莫里納 普荷斯 費城人

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