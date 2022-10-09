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MLB／狄葛隆優質先發救了大都會 外卡戰贏教士扳平戰局

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
在退無可退的外卡系列賽第二戰，大都會派出王牌投手狄葛隆先發，他也不負眾望繳出6局失2分好投，幫助球隊奪下勝利。 路透社
在退無可退的外卡系列賽第二戰，大都會派出王牌投手狄葛隆先發，他也不負眾望繳出6局失2分好投，幫助球隊奪下勝利。 路透社

大都會隊在外卡系列賽第2戰沒有退路，今天推出狄葛隆（Jacob deGrom）登板先發，繳出6局失兩分的優質內容，以7：3擊敗教士隊，雙方明天進行最後一戰，勝隊晉級分區系列賽對決道奇隊。

大都會老將薛則（Max Scherzer）昨天首戰被打爆，只投4.2局被轟出4支全壘打，失7分吞敗；狄葛隆今天在主場面臨極大壓力，用99球完成6局任務，被揮出5支安打包括1支全壘打，飆出8次三振，優質表現幫助球隊扳平戰局。

大都會首局就展開攻勢，林多（Francisco Lindor）從教士先發投手史奈爾（Blake Snell）開轟，攻下全場第1分，教士3局上靠著葛利桑（Trent Grisham）陽春砲追平比數。

兩隊一路僵持，大都會4局下再靠尼莫（Brandon Nimmo）安打取得2：1領先，但教士5局上立刻回擊，普洛法（Jurickson Profar）內野安打追成2：2。

史奈爾只投3.1局失兩分退場，大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）5局下面對教士第2任投手馬丁尼茲（Nick Martinez），轟出左外野陽春砲，成為致勝一擊。

大都會打完前6局3：2領先，7局下打了一輪，以3支安打、兩次保送加上1支高飛犧牲打，一口氣攻下4分拉大差距，教士雖在9局上追回1分，終場仍以4分之差落敗。

大都會本季打出101勝，落居國聯外卡排名第1，也是近6年首次晉級季後賽，今天在主場扳倒教士，也是2015年世界大賽第3戰以9：3擊敗皇家隊後，再嘗季後賽勝利，終止跨季4連敗。

大都會 教士 狄葛隆

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