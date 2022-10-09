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MLB／太空人12日首戰水手 美聯雙冠王韋蘭德登板先發

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）今天正式宣布，12日在主場進行的分區系列賽首戰，確定推出39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）登板先發，這將是他生涯首次在季後賽對決水手隊。

太空人本季奪下106勝，成為美聯最多勝球隊，在5戰3勝制分區系列賽等著水手、藍鳥隊外卡贏家出爐，今天確定對手就是2連勝晉級的水手。

韋蘭德本季出賽28場，投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯投手雙冠王，抱回生涯第3座美聯塞揚獎的機會很高。

值得一提的是，韋蘭德創下生涯17年個人單季最低防禦率紀錄（投球局數符合資格），也是2000年紅襪隊馬丁尼茲（Pedro Martinez）1.74之後，美聯近22年數字最低的防禦率王。

大聯盟首次推出外卡系列賽，太空人在球季賽結束後休息5天展開季後賽，貝克認為有些球員身上有小傷，剛好可以稍微喘息一下，但休息太久對球隊是好是壞很難說，要等分區系列賽開打才知道。

韋蘭德過去在季後賽出賽31場（30場先發），投出14勝11敗、防禦率3.40，合計投187.2局是現役投手第2多，只落後道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）的189局。

韋蘭德 水手 馬丁尼茲

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