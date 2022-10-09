MLB／美國以外地區無法收看季後賽球迷氣炸 MLB TV允諾退費

台灣在內的許多MLB國際球迷在幾無預警下，發現今年將無法從大聯盟串流平台MLB TV即時收看季後賽，讓球迷怒不可遏。MLB承諾將退款給受影響的球迷。

美國媒體富比世（Forbes）報導，MLB季後賽開打，包括英國、澳洲、墨西哥、加拿大、荷蘭等美國以外的球迷卻在季後賽開打前收到MLB通知，說基於與各廣播合作夥伴取得的禁播規則（blackout policy），球迷會被拒於串流服務之外，必須改從有線電視收看即時比賽。

這項政策迫使不續訂有線電視服務的「剪線族」以及從未訂閱有線電視的「無線族」，有可能不得不支付額外費用買這些電視網絡的串流方案來收看即時賽事。

消息一出，國際球迷紛紛上網宣洩怒氣；MLB發言人於7日晚間作出回應，解釋禁播與它們季前與國際廣播合作夥伴達成的協議有關，而這些獨家協議要求將禁播更多的賽事，包括季後賽。

MLB TV無預警更動條款，使得包括台灣在內的許多國際地區的球迷大多無法透過MLB TV即時觀看季後賽，僅能在比賽90分鐘後觀看重播。

MLB將提供退款給受影響的球迷，球迷可以透過電子郵件地址customerservice@mlb.com聯繫聯盟的客服。