MLB／延長賽15局再見轟掉強投克魯柏 守護者1分氣走光芒晉級

2022 MLB季後賽賽程與比分

守護者新秀奧斯卡（Oscar Gonzalez）於延長賽15局下以再見陽春砲，打破了大聯盟史上最長的無得分季後賽比賽，助隊以1：0戰勝光芒，在外卡系列戰兩戰橫掃對手晉級，將在分區系列賽對抗洋基隊。

伴隨者「海綿寶寶」主題曲做為出場音樂，本季首度在守者亮相的岡薩雷斯，面對過去長年在球隊前身印地安人效命的光芒強投克魯柏(Corey Kluber)，相中投出的第二球將球打出全壘打牆外，結束5個小時的馬拉松比賽全隊在主場開始瘋狂慶祝。

岡薩雷斯擊出後仍拿著球棒，直到看著球飛出牆外後才開始跑壘，他的隊友聚集在本壘附近迎接他時，全場3萬4971名球迷吶喊震撼了球場，讓克利夫蘭的驚喜再寫更多的故事。

本季更名做為大聯盟中最年輕的球隊，第一個賽季全年都不被看好，但球隊出人意料地贏得了美聯中區冠軍，更橫掃有經驗的光芒，現在他們要來面對更大的挑戰洋基隊。教頭法蘭科納說，「我一點也不在乎這些事，即使對手都是經驗老到，但我很高興我們贏了。」

此役最悲情的光芒投手克魯柏，原做為先發的他，13局下被換上救命，解決5名打者，就在第15局面對第一名打者岡薩雷斯就被轟出全壘打吞下敗仗，曾在印地安人隊時期兩次奪下塞揚獎，2016年世界大賽敗給了小熊，今年才轉戰光芒，如今只能眼看著前東家走得更遠。

這場緊張的賽事共計4小時57分，前14局兩隊一分未得，打破2020年國聯外卡勇士、紅人之戰13局無得分比賽紀錄，另外兩隊共計39次三振，也是大聯盟史上季後賽單場新高，其中光芒投手群投出20次三振。