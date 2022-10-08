MLB／MLB TV臨時改季後賽收視條款 只能看延播球迷感覺受騙

美職大聯盟今年季後賽開打前夕突然修改MLB TV國際收視條款，台灣球迷可能看不到季後賽。在台灣長期關注美職的一名死忠球迷說，他訂閱MLB TV超過10年，大聯盟此舉讓人感覺不重視國際市場、令人沮喪。

美國職棒大聯盟季後賽今天開打，但開打前夕突然修改MLB TV國際收視條款，列舉出可以收看季後賽的國家與地區，並不包含台灣，引發球迷熱議。雖然今天有不少台灣球迷反應依然可以看到比賽，但接下來是否還能繼續看，還在未定之天。

在台灣長期支持美國職棒的這名球迷表示，已經收看MLB TV超過10年，訂閱年繳美金109.99元（約台幣3490元）的方案，過去都是可以看整季比賽、包含季後賽，也算是吸引訂閱的原因之一，今年突然在季後賽開打前修改條款，「站在消費者的立場，感覺好像被欺騙了。」

這名不願具名的球迷表示，對於這突如其來的政策，感到非常錯愕，也提到雖然理解美國當地聯播電視對於觀眾透過有線電視、MLB TV等收視區隔的考量，但最後受害最深的是國際市場，而且是突然修改規定，會讓人質疑美國職棒是不是不重視海外市場，對於這樣的狀況感到有點沮喪。