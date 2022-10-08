MLB／就是狄葛隆！大都會對教士背水一戰只能靠他

紐約大都會在今天的比賽推出季前重薪請來的薛則(Max Scherzer)出賽，卻被教士單場4轟打爆，丟失了外卡首戰，明天面對背水一戰將推出另外一位王牌狄葛隆(Jacob deGrom)。

狄葛隆的故事一直都十分勵志，他在2010的選秀第272順位被大都會選進陣中，當年大都會首輪選了哈維（Matt Harvey）及辛德賈德（Noah Syndergaard），當時沒人料到日後的狄葛隆成就將會超過他們，狄葛隆不只超過他們，巔峰期的表現更是全聯盟最佳，曾連續2年拿下塞揚。

34歲的狄葛隆就像是棒球場上的布雷迪(Tom Brady)也有，儘管選秀順位不高，卻靠著選秀過後努力，讓自己成為球隊不可取代的存在。

在今日賽前大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）並未公布第二戰先發，他的計畫是贏球的話下一戰交給巴希特(Chris Bassitt)，輸球的話交給狄葛隆。就在今天賽後也證實下一場沒有明天的比賽，將會讓自己陣中最好的投手狄葛隆登板。

Buck Showalter has also confirmed that Jacob deGrom will pitch tomorrow. pic.twitter.com/CPXdaWyARy — SNY (@SNYtv) 2022年10月8日

這個賽季結束即將跳出球員選項，成為自由球員的狄葛隆，年薪被預估將有機會突破隊友薛則休賽季簽下的紀錄，若能夠在季後賽帶領大都會走得更遠，並拿下自1986後首個世界大賽冠軍，相信季後將能獲得大都會球團的重金挽留。