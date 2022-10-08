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MLB／上季在藍鳥奪塞揚 水手第二戰瑞伊要來對抗老東家

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒隊瑞伊主投第二戰，對手正是他上季奪塞揚的藍鳥。 法新社
光芒隊瑞伊主投第二戰，對手正是他上季奪塞揚的藍鳥。 法新社

2022 MLB季後賽賽程與比分

今天的比賽中藍鳥以0：4敗給水手，這也讓他們明天有著只能贏不能輸的壓力，因此明天的比賽將推出高斯曼（Kevin Gausman）迎戰水手，水手則派出上季在藍鳥拿下塞揚的瑞伊（Robbie Ray），來面對老東家。

面對季後賽的大場面，高斯曼可以說十分不陌生，這是他自2014年來第六度參與季後賽，高斯曼說道：「面對季後賽，無論何時何地，無論對手是誰，隨時都要做好準備。」

水手隊明天則派出上賽季的塞揚投手瑞伊上賽季隨著藍鳥底股反彈，投出頂級表現並收下塞揚，水手也在季後以5年1.15億美元的合約將他挖進陣中，而藍鳥也在當時轉而與高斯曼簽下5年1.1億合約，基本算是頂替瑞伊的位置。

明天的比賽這兩位投手將會正面交鋒，對此瑞伊也輕鬆帶過這耐人尋味的部分，針對即將迎來的登板表示：「去年贏得塞揚，這是對於一個先發投手最高榮譽，現在要更提升新的境界，就是贏得世界大賽。」

面對沒有明天的比賽，藍鳥打線明天必須拿出火力來支援他們的投手，拿出例行賽攻擊前段班的火力，突破老隊友的投球，才能夠將戰線延長至第三戰。

藍鳥明日先發高斯曼。 美聯社
藍鳥明日先發高斯曼。 美聯社

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