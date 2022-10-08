MLB／塞揚強投一雪前恥 畢柏不再是季後賽一條蟲

塞揚強投畢柏（Shane Bieber）在今天面對光芒比賽，主投7.2局僅因全壘打丟一分，率領守護者收下寶貴一勝，也證明自己不是個季賽塞揚，也能在關鍵比賽發揮出色。

You'd need a few hands to count the number of times Biebs has more than pulled his weight this year.



Today was no different. 👏#ForTheLand pic.twitter.com/eB4AYJl42Y — Cleveland Guardians (@CleGuardians) 2022年10月7日

畢柏在2020奪下塞揚的賽季，外卡戰對決洋基，原先期待他與柯爾（Gerrit Cole）上演一場投手戰，沒料到卻慘遭打爆，4.2局狂丟7分，今天在繳出好投後的畢柏也回憶起這場球：「這是很久以前的事了，現在的我是個不同的球員，跟過往完全不同，這些年我也有了成長。」

畢柏在2021年經歷右肩傷勢，導致他只出賽16場比賽，並在傷兵名單90天，這也改變了自己思維：「我想做的好嗎？我想主宰場上嗎？我想贏嗎？當然都想。」

今天受訪時畢柏也有談論到去年在傷兵待了很久，對自己健康倍感疑慮，是從前不曾面對過，但自己有好好的正視這個問題，才能夠在這個賽季投出好表現並且保持健康。

這名塞揚強投經歷外卡賽被打爆，因傷休息，到現在重返季後賽戰場，7.2局投球僅在第六局因希瑞（Jose Siri）陽春全壘打丟分，最後受訪他也提到：「我覺得我回到我必須到達的地方。今天的我上場更像是去享受這一切。」