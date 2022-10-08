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MLB／教士4轟KO薛則 達比修有7局失1分季後賽奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
達比修有。 法新社
達比修有。 法新社

2022 MLB季後賽賽程與比分

國聯外卡系列賽首戰戰局一面倒，教士隊日籍投手達比修有繳出7局失1分的的超級好投，創下生涯季後賽最長局數，打線更以4轟轟倒大都會隊王牌投手薛則（Max Scherzer），取得7：1的壓倒性勝利。

達比修有雖然在1局下遇到亂流，因為觸身球、盜壘、安打，1出局後被攻占一、三壘，但他靠著三振、飛球出局化解危機；2局下更是在開局被馬提（Starling Marte）敲安後，又被2次盜壘成功，但也沒讓對手再超過三壘壘包。

3、4局達比修有投出三上三下，到5局下才因為被艾斯柯巴（Eduardo Escobar）敲出陽春砲而掉分，接下來雖然被敲三壘打，還有7局下也被敲二壘打，但達比修有沒有再掉分。

達比修以101球投完7局退場，被敲6支安打但僅失1分，另有4次三振、沒有保送，隊友火力援護下奪勝，這是達比修有生涯季後賽8場先發，第一次投滿7局，上一次季後賽奪勝更要追溯到2017年國聯冠軍賽對小熊隊時。

教士隊打線今天火力全開，面對三屆塞揚薛則，1局上貝爾（Josh Bell）就先轟出2分砲，2局上葛利桑（Trent Grisham）陽春砲，5局上普洛法（Jurickson Profar）三分砲加上馬恰多（Manny Machado）陽春砲，直接把薛則打退場。

薛則此役僅投4.2局被敲7支安打，挨4轟、掉7分不僅是生涯季後賽最慘，根據「ESPN Stats & Info」紀錄，更是史上第二位在季後賽挨4轟失7分的投手，上一位是1939年在世界大賽面對洋基的紅人隊湯普森（Gene Thompson）。

達比修有 薛則

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