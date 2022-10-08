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MLB／費城人9局灌6分驚天大逆轉紅雀 迎10年來季後賽首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人驚天逆轉。 美聯社
費城人驚天逆轉。 美聯社

2022 MLB季後賽賽程與比分

費城人整個賽季打出球隊韌性，從糟糕的開局中谷底反彈，直到季末才收下暌違10年季後賽門票，今天季後賽首戰客場對決紅雀，前8局結束落後2分，直到第九局突破紅雀終結者海斯利（Ryan Helsley），一舉攻下6分大逆轉成功，終場以6：3收下暌違10年的季後賽首勝。

兩隊在今天比賽前半段雙方投手互不相讓。費城人先發惠勒（Zack Wheeler）投6.1局，僅被敲出2安，無失分退場，紅雀先發昆塔納（José Quintana）先發5.1局，一樣被打2安無失分，雙方下場後將戰線交給牛棚。

比賽進到第7局紅雀打線，率先突破阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）打破僵局，靠著新秀亞培茲（Juan Yepez）擊出兩分砲，取得2:0的領先。

保持領先的紅雀在8局下推出本季防禦率僅1.25的海爾斯力，卻不料在第九局崩盤，先是被瑞爾穆托（JT Realmuto）敲安，接著連續2次保送堆滿壘包，滿壘時對決波赫（Alec Bohm）又丟出觸身，讓費城人擠回一分。

隨即紅雀馬上暫停換投，換上的帕蘭特（Andre Pallante）依舊未能擋下攻勢，一上場就被謝古拉（Jean Segura）擊出兩分打點超前安，費城人的攻勢依舊擋不住，收下6分大局。

9下紅雀最後反攻，雖靠著戈爾曼（Nolan Gorman）安打追回一分，不過為時已晚，終場就以3分差遭到逆轉，過往在9局領先2分情況下的憤怒鳥，戰績為93勝0敗，今天則吞下首場敗仗。

費城人今天創下季後賽首見的紀錄，在9局落後情況下灌進6分，順利收下外卡戰首勝，賽後費城一壘手霍爾金斯（Rhys Hoskins）說道：「這就是為什麼棒球要有27個出局，大家都對比賽充滿信心。」

明天的比賽費城人將推出前次先發，面對太空人7局無失分的諾拉(Aaron Nola)登板，力拼橫掃晉級下一輪，紅雀則推出米克拉斯（Miles Mikolas），期盼能將戰線延長至第三戰。

太空人 亞培

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