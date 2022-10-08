MLB／首戰力壓光芒奪勝 守護者證明菜鳥一籮筐也能贏

守護者先發投手畢柏。 美聯社

2022 MLB季後賽賽程與比分

MLB守護者先發投手畢柏今天投7.2局只因挨了1發陽春彈掉1分，加上隊友拉米瑞茲很快以1支兩分砲幫球隊取得超前，最終以2比1險勝光芒，在外卡戰1比0領先。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟（AL）外卡戰，克里夫蘭守護者與坦帕灣光芒的系列賽，3場都在守護者主場進行。今天的系列賽首戰，兩隊分別派出王牌投手畢柏（Shane Bieber）、麥克納漢（ShaneMcClanahan）先發。

在畢柏、麥克納漢的壓制下，雙方前5局0比0僵持，希瑞（Jose Siri）6上揮出陽春砲，助光芒1比0領先；但守護者6下立刻靠拉米瑞茲（José Ramírez）的兩分砲超前，並在終場以1分之差獲勝，在3戰2勝制的外卡戰以1比0領先光芒，也結束球隊在季後賽的8連敗。

麥克納漢此役投7局，送出5次三振沒有保送，被敲出1支兩分砲在內的7支安打，失掉的2分都是自責分，雖然繳出優質先發的表現，無奈隊友打擊不捧場，最後吞下敗投；畢柏投7.2局賞給對手8次三振，只有1個保送，被打1支陽春砲在內的3支零星安打，丟掉1分自責分，最後拿下勝投。

守護者本季菜鳥一籮筐，根本不被看好能擠進季後賽，但他們硬是搶下92勝70敗的成績，在美聯中區封王，成功打進季後賽。