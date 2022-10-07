MLB／重建失敗 皇家與總教練分道揚鑣
皇家隊在今年以65勝97敗結束賽季，球團也在賽後宣布和總教練馬席尼（Mike Matheny）掃地出門，並連投手教練也一起開除。
馬席尼在2020接手皇家隊教頭工作，去年球季帶隊拿下74勝88敗，逼近5成的勝率，看似一切步上軌道，球團也提前執行延長合約至2023，未料這個賽季後球隊成績不進反退，吞下將近百敗，除了投手的表現不佳，老將們和新秀也沒有銜接成功，賽季結束只能以美聯中區墊底收關。
被開除的馬席尼，過去曾在紅雀隊執教7個賽季，591勝474敗，勝率超過5成，並在2013帶隊闖入世界大賽，可惜未能將紅雀的成功帶至皇家，執教皇家3年165勝218敗的成績。
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